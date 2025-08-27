Los Bomberos de la DPH secundan la convocatoria de huelga y Claver lamenta la decisión

Archivo - Bomberos de la DPH intervinienen en un accidente en Barbastro (Huesca). - DPH - Archivo

HUESCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 78 por ciento de los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) han votado a favor de convocar una huelga por la falta de personal, instalaciones y material obsoleto o la equiparación salarial, una decisión que el presidente de la institución, Isaac Claver, ha lamentado porque supone romper las negociaciones.

El comité de huelga planteó un proceso de votación que se ha llevado a cabo entre el 25 y el 26 de agosto, en el que han participado 137 de los 166 trabajadores del servicio --más del 80% de la plantilla--.

"Desde la Diputación lamentamos que se hayan roto unilateralmente las negociaciones que veníamos manteniendo desde hace más de un año" y "siempre hemos demostrado nuestra buena fe y nuestra disposición para llegar a acuerdos", ha dicho Claver.

El presidente de la DPH ha argumentado que, en octubre de 2024, plantearon un borrador de mejora de condiciones laborales para toda la plantilla cuantificado en más de 600.000 euros.

"Ese mismo borrador lo volvimos a trabajar hace apenas un mes y medio, que nos volvimos sentar en el grupo de trabajo específico que habíamos constituido, quedó que nos volveríamos a sentar y que volveríamos a hablar sobre las condiciones", pero durante este mes de agosto y en un contexto de incendios en España, hemos visto como sorpresivamente se ha constituido un comité de huelga, con una votación para los días 25 y 26 y que ha dado por aprobada la huelga", ha asegurado.

"Lamentamos este hecho, porque supone romper el consenso, supone levantarse de la mesa y supone que en lugar de estar más cerca del acuerdo puede que los aleje", ha expresado, insistiendo en que su "buena fe" y las posibilidades de mejorar las condiciones laborales "siempre han estado presentes".

"Sentarnos en la mesa para negociar siempre ha estado también presente entre nosotros y podría haber sido ya una realidad si el año pasado se hubiera decidido aprobar el borrador de condiciones que podrían haber entrado en vigor en 2025", ha concluido.