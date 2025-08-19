Los Bomberos del SPEIS de Huesca votarán la próxima semana si van a la huelga

HUESCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Huesca (DPH) han asegurado que están "bajo mínimos" en plena alerta roja de incendios y votarán la próxima semana si van a una huelga para que la institución provincial se siente a negociar.

Así lo ha confirmado Alberto Casamayor, del Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón del Servicio Provincial de Huesca.

Esta servicio provincial se creó hace cinco años, está conformado por 170 efectivos distribuidos en 8 parques y, a pesar del reciente aumento de 15 efectivos, la dotación en su conjunto "no es suficiente para garantizar la seguridad", según Casamayor.

Una situación que, en este momento de mayor riesgo por incendio forestal, se hace más evidente, pero la situación aseguran "es así desde un inicio". Su protesta se centra en la falta de personal, en la existencia de vehículos e instalaciones obsoletas o en la equiparación salarial con el resto de trabajadores, entre otros.

Alberto Casamayor ha manifestado que "aún habiéndose realizado un aumento de personal y abriendo el parque de Monzón nos encontramos con situaciones en las que estamos muy por debajo de las dotaciones para garantizar una seguridad al ciudadano y a los intervinientes, como así se ha demostrado durante estos últimos días en situación de nivel de alerta rojo plus".

Asimismo, ha afirmado que no se cumple la Ley del Fuego que establece las dotaciones mínimas. "Tenemos una ley que es la Ley del Fuego que es la que establece las dotaciones mínimas y no se está cumpliendo, no se está dotando a los parques del personal suficiente ni siquiera estableciendo qué tipo de parque es cada uno en cada zona de intervención", ha subrayado.

Frente a ello, han constituido un comité de huelga y la próxima semana se llevará a cabo una votación para decidir si van a una huelga. La votación se realizará entre el lunes a las 09.00 horas y el martes a las 15.00 horas. "El comité de huelga es una respuesta a la situación actual de dejadez de la corporación", ha concluido.

Por otro lado, el Comité de Huelga ha respondido a una circular emitida por el presidente de la DPH, Isaac Claver, al considerad que sus explicaciones "faltan a la realidad" y trasladan a la ciudadanía datos concretos sobre las carencias que sufren a diario.

COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA

En un comunicado, los bomberos han aseverado que la llamada "estabilidad" de los cuadrantes es "ficticia", ya que en muchos parques las guardias se cubren únicamente con dos o tres efectivos para atender emergencias de todo tipo, lo que supone "que los primeros intervinientes trabajan en condiciones de riesgo para sí mismos y para la ciudadanía, y que otra parte de la provincia queda desatendida mientras llega apoyo desde otro parque, lo que puede demorarse más de una hora".

De igual forma, han señalado que el propio presidente "reconoce de manera implícita que las dotaciones son insuficientes cuando justifica la falta de personal en base a que los bomberos no realizan guardias voluntarias de refuerzo". "El buen funcionamiento del servicio no puede depender de que los trabajadores renuncien a su tiempo libre para cubrir carencias estructurales", han sostenido.

El Comité ha criticado también la ausencia de avances en materia laboral: "exceso de jornada de 180 horas anuales respecto al resto de funcionarios provinciales, sin vacaciones en los cuadrantes, horas extra y pluses atrasados durante años, una tasa de interinidad del 67,5% y la falta de un reglamento propio para el servicio".