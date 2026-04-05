Los Bomberos trabajan en un incendio declarado en el PTR

Incendio declarado en la empresa Urbaser ubicada en el PTR de Zaragoza.- EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza trabajan desde esta tarde en las tareas de control y extinción de un incendio que se ha iniciado sobre las 19.45 horas en una campa sin estructura de la parcela de la UTE Ebro Urbaser, ubicada en el Parque Tecnológico López Soriano de La Cartuja Baja (Zaragoza).

Hasta la zona, situada en la zona más al sur del centro de reciclado, los Bomberos de Zaragoza han desplazado tres dotaciones, nodriza y ambulancia, además del coche de mando.

Las llamas son visibles desde diferentes puntos de la capital aragonesa, tanto desde la Z-40 como desde la ribera del Ebro.

Según trasladan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, la previsión es dejar arder el material de gran volumen que está allí depositado, además de proteger, por precaución, la nave de Urbaser que se encuentra próxima.

Las llamas son visibles desde diferentes puntos de la capital aragonesa, tanto desde la Z-40 como desde la ribera del Ebro.