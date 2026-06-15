Los bomberos de Zaragoza perimetran el incendio en el PTR, que se terminará de sofocar este martes

La concejal delegada de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, se ha desplazado hasta el incendio en el TPR - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado esta madrugada en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, en el barrio rural zaragozano de La Cartuja, se encuentra ya perimetrado, sin riesgo de que se propague al resto de las instalaciones, si bien los trabajos de extinción continuarán durante todo la jornada de este lunes y, probablemente, esta martes.

Se trata de un incendio de metales, en el que están ardiendo compactados de vehículos y electrodomésticos, y que está provocando una gran humareda, visible desde distintos puntos de la ciudad.

En el caso de que el viento cambie en las próximas horas y el humo, ya muy disgregado, llegue a la ciudad, la concejal delegada de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, quien se ha desplazado hasta el lugar, ha aconsejado cerrar ventanas para evitar las molestias, sin que exista riesgo para la salud.

Los medios del Ayuntamiento de Zaragoza desplazados al lugar del siniestro son 21 efectivos del Cuerpo de Bomberos; una bomba urbana ligera; una bomba nodriza; una bomba pesada; tres tanques nodrizas; una bomba urbana pesada; y una ambulancia; junto a un vehículo pesado de la Diputación Provincial de Zaragoza que está ayudando con las tareas de aprovisionamiento de agua en la zona exterior de la intervención.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ruth Bravo, ha explicado que es un incendio "muy aparatoso porque es material muy inflamable, mayoritariamente aluminio compactado que viene de coches y de electrodomésticos".

SIN RIESGO

Los bomberos han procedido a "sectorizar" cada uno de los montones incendiados para que no se extienda a ninguna zona que sea de almacenaje.

Bravo ha trasladado a los zaragozanos que "aunque es muy llamativo el incendio no revierte ningún tipo de gravedad sobre la salud de los ciudadanos".

No obstante, ha advertido de que si el viento cambia, que es una posibilidad, "lo único que hay que hacer es cerrar ventanas siempre y cuando haya afecciones respiratorias para la población", para incidir en que los vecinos "pueden estar tranquilos porque el humo no es tóxico y el incendio está controlado".

DOS ZONAS DEL INCENDIO

Por su parte, el jefe de mando de los Bomberos de Zaragoza, Enrique Mur Saura, ha informado de que siguen "desalimentando el fuego para que no haya ninguna posibilidad de propagación y se trabaja con maquinaria pesada en estas tareas de extracción de material del área".

Ha reconocido que los incendios en el PTR son básicamente de metales diversos que proceden de esa fragmentación y compactación. "Los incendios de metales --ha relatado-- tienen la particularidad de que tienen sus dificultades de intervención, pero si los conseguimos sectorizar completamente, como es esta ocasión, lo único que tenemos que hacer es ir esperando e ir sacando poco a poco lo que esté en la zona afectada".

Son incendios que su particularidad radica en que tienen mucha carga calórica y "a la vez que por la zona exterior se ven las llamas, por la zona inferior se está produciendo la fundición de los materiales que están involucrados".

"Nosotros trabajamos en una zona exterior protegiendo, pero por otra parte, abajo hay otra realidad, por lo que debemos ir procediendo, poco a poco, después de que lo tenemos completamente perimetrado por seguridad, como está ocurriendo en este momento ya", ha comentado.