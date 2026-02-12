Los bomberos de Zaragoza vigilan y balizan los caminos cercanos al río Gállego ante la crecida del cauce

Los bomberos vigilan y balizan los caminos cercanos al cauce del río Gállego ante la crecida del cauce - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Zaragoza vigilan desde este jueves los caminos cercanos al cauce del río Gállego ante la crecida del cauce y han balizado los que pueden verse más afectados, especialmente los situados en el barrio de Santa Isabel.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha pedido a los vecinos que "extremen la precaución en las inmediaciones" y que, "en ningún caso, traspasen las zonas balizadas" por el riesgo que comporta.

La Concejalía de Bomberos y Protección Civil mantiene la vigilancia durante toda la tarde, cuando se espera que el caudal vaya aumentando hasta que alcance el nivel máximo esta madrugada.