Borja Giménez Larraz (PP) reivindica en Barbastro (Huesca) la Travesía Central del Pirineo como prioridad para Aragón

BARBASTRO (HUESCA), 30 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato aragonés del PP a las elecciones europeas, Borja Giménez Larraz, ha visitado este jueves el municipio de Barbastro (Huesca), donde ha reivindicado la construcción de la Travesía Central del Pirineo (TCP), "una obra prioritaria para Aragón, España y Europa".

Ha señalado que, en 2050, el 45 por ciento de las mercancías se moverán, en la UE, a través de las redes ferroviarias, de forma que la TCP "sería una vía para crear riqueza y empleo, e impulsaría nuestra posición logística".

Este será "un compromiso fundamental" del PP en la UE, ha continuado Giménez Larraz, añadiendo que "el Gobierno de España y el PSOE parecen poco interesados" porque los socialistas están "siempre pendientes de privilegiar a sus socios de gobierno, a los partidos independentistas de País Vasco y Cataluña".

"Ese es el único motivo por el que han dejado de lado una obra que, desde el punto de vista técnico, es viable, es fundamental y tiene razón de ser completamente", ha apuntado el candidato, que también ha agregado: "Tenemos trabajar para que vuelva a estar en la red de transportes prioritarios de la Unión Europea".

Giménez Larraz ha hecho notar que "existe una desigualdad entre los territorios y también entre los ciudadanos y eso es contra lo que nosotros queremos combatir", ha continuado, recordando que hay otros proyectos pendientes, como la reapertura del paso de Canfranc o el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, el eurodiputado 'popular' Pablo Arias ha señalado que "quedan 10 días para responder a Pedro Sánchez sobre las mentiras y su falta de gestión en Europa", indicando que la falta de gestión alcanza a las infraestructuras.

"Si no se apuesta por la Travesía Central del Pirineo, difícilmente vamos a hacer que haya inversiones en la zona, puesto que, si no hay infraestructuras que sean solventes, es muy difícil que haya empresas, empresarios o industria que quiera venir a invertir en estos territorios", ha apostillado Arias.

"Hemos ido dando pasos hacia atrás porque esto era un proyecto prioritario para la Unión Europea, conseguido durante la Presidencia de José María Aznar (PP) en el 2003, y, sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que es un proyecto o una idea de proyecto que, simplemente, sigue estando en el reglamento de la Red Europea de Transporte, pero solo como idea de proyecto y, por tanto, hay que ponerse de acuerdo entre los dos Estados miembros que están involucrados en esta importante infraestructura, Francia y España".

Arias ha comentado que hay infraestructuras parecidas que ya están puestas en marcha en otras zonas de Europa, como aquellas que cruzan los Alpes y, por tanto, "lo que no nos pueden decir es que esto no se puede hacer porque cruzar los Pirineos es un túnel de la longitud que va a tener esta importante infraestructura, que no se puede hacer porque es demasiado largo o porque no es viable".

"Tenemos unos fondos de 'Connecting Europe', pero también los fondos Next Generation, 163.000 millones de euros que se han puesto encima de la mesa, de los cuales el Gobierno central solamente ha conseguido ejecutar 30.000 millones, que es el 20 por ciento. No llega", ha zanjado el eurodiputado del PP.

"Los recursos de que dispone no llegan a la economía real, no llegan a las infraestructuras, no solucionan los problemas de los españoles", ha criticado Pablo Arias, para quien "tenemos un ministro de Transportes --Óscar Puente-- que está más en las redes sociales que en solucionar los problemas de las redes de infraestructuras".