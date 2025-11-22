Borja inaugura la reconversión del palacio de los Alcañices en la Casa de la Música

La vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, en el centro, junto al alcalde de Borja, Eduardo Arilla, a la izquierda. - DPZ

El acto culmina 16 años de obras en las que se han invertido 1,1 millones de euros financiados casi en su totalidad por la DPZ

BORJA (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha inaugurado este sábado la reconversión del palacio de los Alcañices de Borja en la Casa de la Música. Las obras de reconversión y rehabilitación del edificio, de titularidad municipal, se han llevado a cabo durante 16 años y han contado con una inversión de más de un millón de euros, gran parte financiados por la Diputación de Zaragoza a través de diferentes líneas de ayudas.

El edificio lleva el nombre del compositor y maestro de capilla Ramón Borobia Paños, uno de los máximos exponentes de la historia musical de Borja, maestro de muchos y amante entusiasta de la música.

El acto de inauguración ha tenido lugar esta mañana y en él han participado la Escuela de música municipal, la banda San Jorge y la coral, que han interpretado varias piezas con las que se ha procedido a la apertura del edificio.

"Hoy es un día histórico para los vecinos de Borja", ha destacado durante su intervención la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, quien ha puesto en valor la importancia de la reconversión de este "importantísimo inmueble" para el municipio y para sus vecinos.

"Hoy abrimos las puertas de un edificio cuyo grado de degradación era tal que había comenzado a derrumbarse. Desde la Diputación de Zaragoza hemos trabajado siempre para recuperar el valioso patrimonio histórico artístico de nuestra provincia, inmuebles que como este mercen ser conservados y rehabilitados", ha resaltado Ladrero, quien ha puesto en valor las diferentes fases de obras financiadas por la Diputación de Zaragoza a través de diferentes planes como el plan PLUS.

"Gracias a la intervención conjunta por parte de Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Borja hoy abrimos las puertas de este edificio a la música y a los músicos borjanos", ha remarcado la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza.

"Es un día importante para la Ciudad de Borja. Uno de sus mejores estandartes, la música y los músicos borjanos con su pasado, presente y futuro, conviven en un espacio que dignifica su figura y lo que somos. La música es parte de nuestro ADN como borjanos", ha destacado por su parte el alcalde de Borja, Eduardo Arilla.

SIETE AULAS Y UN AUDITORIO

La Casa de la música de Borja Ramón Borobia Paños dispone de 7 aulas, todas ellas acondicionadas para poder dar diferentes clases al mismo tiempo. Tres de ellas disponen además de diversos equipos digitales. Las instalaciones cuentan también con un despacho, una sala de reuniones y un auditorio con capacidad para 50 butacas en el que poder realizar las audiciones.

Desde este sábado, en su interior van a poder formarse más de un centenar de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Borja, la Banda San Jorge y la Orquesta Laudística Aguilar.

Además, se ha querido rendir homenaje a los músicos borjanos más destacados y en el interior del edificio se han colocado varios paneles informativos que acercan la vida y obra de Valentín Ruiz Aznar, Justo Blasco, Emilio Jiménez, Félix Martínez y Ramón Borobia Paños. También hay espacio para la música más actual y diferentes fotos recuerdan los festivales de Borja.

MÁS DE TRES LUSTROS EN OBRAS

Los trabajos que han permitido llevar a cabo la reconversión del palacio de los Alcañices, uno de los más importantes de Borja, se han desarrollado a lo largo de 16 años en varias fases. Comenzaron en 2009 con el derribo parcial del edificio debido a su grado de deterioro, una actuación que ya fue sufragada por la Diputación de Zaragoza.

Tras ella se han ido sucediendo diversas fases de trabajos con un presupuesto de 1.100.000 euros. De ellos, 988.000 euros corresponden a diferentes planes de ayudas de la Diputación de Zaragoza como el plan PLUS. El resto, 100.000 euros, los ha aportado el Ayuntamiento de Borja con fondos propios.