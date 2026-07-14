Borja (Zaragoza) recrea la visita de los Reyes Católicos en 1492 con la implicación de más de 200 vecinos

El diputado provincial y alcalde de Borja, Eduardo Arilla, y el director de la recreación, Benito de Ramón, con actores que recrean la visita de los Reyes Católicos a Borja en 1492 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Borja recrea la visita que los Reyes Católicos cursaron en agosto de 1492 --meses antes de la reconquista de Granada y durante el descanso de un viaje a Barcelona-- en el que se implican más de 200 vecinos en un programa de actos con unas 70 actividades para todos los públicos y que supone un foco dinamizador de la economía local.

El diputado provincial y alcalde de Borja, Eduardo Arilla, y el director de la recreación, Benito de Ramón, han presentado este evento que se celebrará del 24 al 26 de julio, unos días antes de la fecha histórica porque coincide con otro evento cultural.

En rueda de prensa, Eduardo Arilla ha incidido en que se recrea un "momento histórico, con rigor" por distintas calles y plazas de Borja para que tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar de distintos escenarios.

Los Reyes Católicos eligieron la ciudad de Borja en agosto de 1492, a la que llegaron acompañados de todo su séquito, incluidas las infantas y el príncipe Don Juan porque su escribano y protonotario real, Juan de Coloma, era natural de la localidad.

"Lo que pretendemos es seguir trabajando en que esa fecha y esa efeméride siga en nuestros días, que se siga recordando y esta recreación sin duda lo consigue", ha subrayado Arilla para recordar que se trata de la novena edición y que es posible "gracias a los vecinos voluntarios que se involucran".

Al respecto, ha citado a la propia brigada municipal, a todo el entramado de la propia recreación como la intendencia y el taller de confección local que hace posible que los trajes de los recreadores se elaboren por los vecinos.

El director de la recreación, Benito de Ramón, ha contado que el eje central es la parte histórica de la visita de los Reyes Católicos y en torno a ella se ambientan cinco escenas que se representan en cinco plazas de la ciudad por esos más de 200 voluntarios que forman un cortejo y que es el aspecto "peculiar".

LA RECREACIÓN

Ese cortejo desfila por el trayecto entre plaza y plaza y al llegar a cada parte de la ciudad se ubican de forma ordenada para ambientar la escena que tiene una duración de entre 12 y 14 minutos. Seguidamente salen de forma ordenada hasta la siguiente plaza donde se representa su correspondiente escena.

El primer desfile es el de la noche del viernes que llega hasta los pies del castillo, con antorchas y luminaria, y el sábado se suceden las representaciones teatrales de los momentos históricos, son otros de los momentos destacados.

El sábado lo más destacado se produce a las 20.00 horas con la llegada de los Reyes Católicos y a continuación en cortejo se hacen dos escenas más. El domingo al mediodía se llevan a cabo un parte de escenas que cierran la parte histórica de la recreación para dar paso a actividad en el parque para niños con juegos y también para el público en general con talleres artesanales y un mercado medieval que se instala en el parque de San Francisco.

Son más de 70 actos programados entre conciertos, comedias, animaciones, pasacalles, talleres y demostraciones artesanas, cetrería y hasta un torneo entre caballeros de la época.

Se hace un esfuerzo para que tanto los más mayores como los más pequeños y los visitantes puedan tener acceso y su organizador, Benito de Ramón, ha animado a los turistas a que se acerquen a Borja para disfrutar de esta recreación.

Benito de Ramón ha apuntado que esta recreación ha ido creciendo y en la actualidad se ha llegado a un nivel de "cierto reconocimiento y sin ser nunca demasiado ambiciosos" se ha incluido en la Asociación Nacional de Fiestas y Recreaciones Históricas de España, que tiene 62 inscritas.

RELEVO GENERACIONAL

A su parecer, se ha llegado a un momento "crucial" porque se ha alcanzado "cierto nivel" y ha pedido dar salto para que "más gente se implique y se intente un relevo generacional".

"Estamos muy satisfechos del presente de la fiesta, pero algunos llevamos muchos años y aunque cuenta la experiencia llega un momento en que aquellos que empezaron con mucha fuerza y energía se van haciendo mayores, ya no pueden aguantar este ritmo de tres días de actividad frenética y la clave está en hacer un llamamiento de renovación de gente nueva, gente joven que tome el relevo", ha instado.

Sobre los vecinos que encarnan los personajes de las recreaciones ha contado que se hace un casting público cada tres o cuatro años y se inscriben los interesados. Suelen ser de Borja del grupo de teatro local y durante una temporada hacen los ensayos durante un par de meses antes en el propio teatro-cine y la última fase se ensaya en las propias plazas de la representación.

Benito de Ramón ha incidido en el aspecto dinamizador de la economía local porque en un primer nivel se benefician los bares, alojamientos y espacios de restauración, pero también ha supuesto crear un taller de confección.

"Han venido varios profesionales de fuera para dar clases de corte o de patronaje, intentando que la gente de la localidad se fuera haciendo sus propios vestidos. El taller es de la propia recreación, es pequeño, que todavía no ha llegado a ese nivel de negocio, pero sí que es verdad que se ha dinamizado porque mucha gente hace sus propios vestidos", ha relatado Ramón de Benito.

Antes de concluir ha avanzado que el año próximo, en el primer trimestre del 27, en Borja se va a celebrar el encuentro de recreaciones históricas de toda España.

"Es un reto también para nosotros, puesto que vamos a albergar a todas las delegaciones y ese sí que va a ser un movimiento económico importante porque estamos hablando de muchísimos participantes de todo el país y desde luego desde el Ayuntamiento vamos a hacer un esfuerzo especial para atenderles", ha apuntado el alcalde de Borja, Eduardo Arilla.