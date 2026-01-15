Bravo (PP) sobre el modelo de financiación autonómica del Gobierno: "Si es tan bueno ¿por qué no lo apoyan ni lo suyos?"

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al presidente 'popular' provincial, Ramón Celma. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha cuestionado el proyecto de financiación autonómica del que el Ministerio de Hacienda asegura que es el mejor posible y, se ha preguntado que "si es tan bueno, ¿por qué no tiene apoyos ni siquiera de los suyos?".

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Bravo ha recordado que el "único" apoyo que tenía inicialmente era de un partido de independentistas y separatistas como es Esquerra Republicana de Catalunya, y "no parece muy sensato que un ministerio se siente con un partido que no cree España para repartir el dinero de los españoles, ¿no?", ha apostillado.

"No parece --ha agregado-- que el sistema de financiación que tiene que repartir más de 200.000 millones de euros lo haga con una presentación de PowerPoint y la propia ministra María Jesus Montero diga que no está la ley orgánica redactada".

Bravo ha criticado que no se sabe si el sistema de financiación es tendente a la ordinalidad o no para todos o para algunos, "es ordinario pero no es ordinario pero acabará siendo ordinario", ha ironizado.

A su parecer, las declaraciones de la ministra Montero ponen de manifiesto que su propuesta "no es un sistema de financiación, sino un sistema que lo que busca es con el dinero de todos comprar que Sánchez siga siendo presidente o que Illa siga siendo presidente de Cataluña. Y han utilizado el dinero de todos ustedes para comprar esa voluntad", ha zanjado.

Según Bravo es un sistema que el Gobierno central "ha acordado con un partido independentista y que quieren imponernos al resto de España", ha resumido.

DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES

Por el contrario, ha afirmado que el resto de España lo que quiere es un sistema de financiación que "dé respuesta a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales, a la dependencia, que son los grandes retos a los que se enfrentan las comunidades autónomas".

Con motivo de la presencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con quien ha visitado un comercio regentado por un autónomo, Juan Bravo ha cuestionado que se pueda negociar un sistema de financiación autonómica sin tener en cuenta los ayuntamientos.

"Ha oído alguien a la ministra hablar de los ayuntamientos", ha preguntado, señalando que el sistema de financiación es "todo" porque atañe a aspectos como la financiación de la sanidad, pero el Gobierno de España "también tiene responsabilidad sobre la financiación de los ayuntamientos, que hacen cosas para la sanidad, la educación o la atención de la salud elemental".

Bravo ha incidido en que el PP aboga por un construir un sistema de financiación que "coja desde la Administración General del Estado hasta el último ayuntamiento y que lo coordine", pero en el proyecto del Ministerio de Hacienda "no se ha visto nada de eso y por eso la ministra no ha encontrado ningún apoyo".

Solamente, ha puntualizado, ha contado con el apoyo del presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, porque "es el que se beneficia de que Esquerra le apoye para seguir siendo presidente de Cataluña". Por tanto, ha deducido, es un sistema de María Jesús Montero con los independentistas para que "Sánchez e Illa sigan siendo las personas al frente de sus respectivos gobiernos", ha concluido.

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular ha mantenido en Zaragoza un encuentro con autónomos, emprendedores y empresas al que también ha asistido la coordinadora de Comercio, Inversiones y Empresa de la formación y vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la secretaria general del PP Aragón, Ana Alós; y el presidente 'popular' provincial, Ramón Celma, para conocer las necesidades de este colectivo.