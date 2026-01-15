Bravo (PP) traslada a los autónomos la propuesta de eliminar "trabas" burocraticas, bajar impuestos y cotizaciones

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente 'popular' provincial, Ramón Celma; y el consejero municipal de Economia, Carlos Gimeno. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha mantenido una reunión con autónomos, emprendedores y empresas a los que ha trasladado las propuestas de los 'populares' que pasan por la simplificación administrativa para eliminar "trabas burocráticas" y, por otro lado, defiende la bajada de impuestos, la reducción de cotizaciones para que lo puedan dedicar a seguir creciendo en su actividad económica.

Bravo ha mantenido una reunión con este colectivo al que también ha asistido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la coordinadora de Comercio, Inversiones y Empresa de la formación y vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, y el presidente 'popular' provincial, Ramón Celma.

Posteriormente han visitado un comercio de la calle San Miguel de Zaragoza regentado por un autónomo, donde Bravo ha atendido a los medios de comunicación, junto a la alcaldesa, Natalia Chueca.

Bravo ha informado de que en la reunión les ha dado a conocer las propuestas del PP que suponen un contrato con los autónomos, dentro de la iniciativa que el presidente del PP, Alerto Núñez Feijóo presentó públicamente para intentar que esos casi tres millones y medio de autónomos encuentren su día a día "más fácil", para que cada día haya más autónomos, sean capaces de seguir creciendo y contratando empleados. "Eso es, realmente, para lo que estamos, para hacerles la vida fácil", ha sintetizado.

La finalidad de las medidas del PP es que dispongan de una "red de seguridad" que les permita tener un sistema muy parecido a lo que tendría un trabajador por cuenta ajena.

"Atañe a las bajas para que cuando estén enfermos no tengan que seguir cotizando, al volver de la maternidad tengan unas mejores condiciones, y otros elementos que permitan desde el inicio de actividad tener una tarifa cero, que ante un problema haya una ley de segunda oportunidad para volver a emprender en lugar de caer".

Otra medida es el derecho al error porque la relación con la administración "no puede ser" una relación de diferentes, sino que tiene que ser de colaboración, cooperativa y cuando alguien se equivoque poder tener ese conocimiento que le permita no ser sancionado o que la primera carta que se reciba de Hacienda no sea para comunicar que está sancionado".

Aparte de estas múltiples medidas, el vicesecretario de Hacienda del PP ha destacado que lo más importante es escuchar a estas personas. Precisamente, de ese proceso de escucha se lleva algunos ejemplos implantados en Zaragoza como el programa de incentivos al consumo en el comercio local 'Volveremos', la Oficina de Apoyo al Autónomo para acompañarle en sus inicios o cambiar el concepto de relevo generacional por el de relevo de actividad, que es "más moderno" y cuando se lea en el programa electoral que sepan los ciudadanos que ha salido de Zaragoza.

Otra petición que le han trasladado los autónomos es la necesidad de personal para trabajar en determinados oficios y el ser capaces de adaptar esas políticas activas de empleo a las necesidades e incluso la financiación que algunos precisan para seguir creciendo o la seguridad a la hora de saber qué gastos son deducibles.

Como ejemplo, ha expuesto que una emprendedora dedicada al Mindfulness ha comentado que se ha tenido que dar de alta como política porque esa actividad como tal no aparece en el CNAE --Clasificación Nacional de Actividades Económicas--.

"Venimos --ha relatado-- a hacer un sistema para autónomos que sea potente, fuerte, desde ellos hacia la administración y no de la administración hacia ellos para que, cada vez, más gente quiera ser autónomo porque emprender crear empleo y generar actividad es algo que a todos nos tiene que llenar de orgullo".

Bravo ha querido dar las gracias a los autónomos "frente a ese acoso que reciben, que los demoniza, que les traslada un mensaje de que parecen explotadores".

"MERECER LA PENA"

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que desde el PP defienden que ser autónomo "merezca la pena", que su esfuerzo no se quede en "múltiples" impuestos, obligaciones y trámites administrativos que les restan tiempo y que podrían dedicar a otras actividades más productivas.

Según Chueca, estos trabajadores necesitan que se puedan trasladar las mismas políticas que se están haciendo dentro de las competencias locales o autonómicas al plano de la Administración General del Estado, que es el ámbito donde se puede cambiar el marco de actuación.

Zaragoza, al ser una ciudad gobernada por el PP, tiene la "consigna" de que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, de los autónomos y emprendedores para facilitar la actividad empresarial.

Como ejemplo de buenas prácticas que están siendo referente para otras ciudades, ha citado el programa "de éxito" Volveremos, exportado a otros lugares y que miran con atención para implementarlo en otras ciudades e incluso en otros países, y que además es un caso de estudio en el IES, ya que por cada euro que aporta la administración se multiplica por 12 el impacto que tiene en el comercio local de la ciudad y por tanto se evitan cierres.

Otra iniciativa que ha citado es la reciente creación de la Oficina de Impulso al Autónomo a iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene el firme compromiso de que todos los negocios o gremios impulsados por autónomos, que no tienen un relevo de esa actividad una vez que llega la edad de jubilación o que por otra cuestión se tiene que cerrar, pueda continuar y buscar a esas personas que quieren emprender e iniciar esa nueva actividad y que necesitan un acompañamiento.

"POLÍTICAS DE ÉXITO DEL PP"

Esa oficina, que tiene menos de seis meses, ya ha firmado siete relevos de actividad y son negocios que no han echado la persiana y que han podido avanzar, se ha felicitado.

Asimismo, se ha prestado asesoramiento a más de 250 personas que han querido conocer cómo podrían iniciar su actividad como autónomos y gracias a esta oficina han conseguido ayudas y asesoramiento para llevar a cabo esta actividad.

Chueca ha comentado que estos son ejemplos de cómo el Ayuntamiento de Zaragoza implementa las políticas propias del Partido Popular "con éxito, con garantía y dentro de las competencias locales", de tal forma que en otras administraciones puedan tener la misma visión, actuación y orientación para que el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los autónomos "realmente valga la pena", tengan capacidad de crecimiento y de seguir expandiendo su negocio en lugar de enfrentarse a "trabas administrativas, impuestos y obligaciones que, muchas veces, son una carga demasiado compleja y que dificulta su labor".

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa de Zaragoza ha asegurado que el encuentro ha sido "muy interesante" y ha agradecido especialmente a Juan Bravo esa "maravillosa labor de escucha" que está haciendo al recorrer ciudades, provincias y municipios para encontrarse con las distintas federaciones, asociaciones de autónomos, de pymes, comercios y los distintos gremios para tener una propuesta basada en el conocimiento de las necesidades que tienen los emprendedores y pymes, que son el tejido empresarial de España y la "fortaleza social del país" porque, además de trabajar y pagar impuestos, son los contratan y crean empleo.

"Solamente escuchando vamos a poder tener un programa completo para cambiar las nefastas políticas de Sánchez, que lejos de escuchar a los autónomos solamente les ha puesto trabas desde que está en el Gobierno de España", ha concluido Chueca.