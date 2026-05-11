Bravo replica al PSOE que ningún joven se ha quedado sin ayuda a la emancipación por falta de presupuesto

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha replicado al concejal del grupo municipal del PSOE, Paco Galán, que "ningún joven se ha quedado fuera de las ayudas a la emancipación por falta de presupuesto en 2025", que se ha cuadruplicado hasta los 1,6 millones de euros y está ejecutado al 85 por ciento.

Ruth Bravo ha explicado que lo único que tiene que hacer los solicitantes es "cumplir es una serie de bases dentro de la convocatoria que estaban publicadas, como no podía ser de otra forma".

En rueda de prensa, Bravo ha incidido en que desde el Gobierno de Zaragoza y en concreto desde el Servicio Juventud, el objetivo es "ayudar a los jóvenes" por lo que se ha muestro dispuesto a "dar una revisión a las bases" y recepcionarán las recomendaciones "en el caso de que las haya" para estudiarlas con la finalidad de "mejorar, si hace falta, aquellas convocatorias para que más jóvenes accedan a estas ayudas a la emancipación, de las que el 85 por ciento de la partida presupuestaria se ha ejecutado y ya está resueltos todos los expedientes de solicitud".

Ha explicado que las posibilidades para poder acceder a esta subvención se han mejorado con criterios "mejorables" pero se ha aumentado la ayuda de 2.000 a 2.200 euros y de 3.000 a 3.300 euros con pago único en función de si dependen de los ingresos económicos del IPREM.

"Por favor --ha pedido Bravo-- que les digan al Gobierno de España que saquen unos presupuestos, que eso también mejoraría la posibilidad para que las convocatorias públicas fueran más favorables para todos, pero sobre todo para los jóvenes. Esto también se lo deberían de decir".

Otra mejora que ha destacado la concejal ha sido que el Servicio de Juventud ha adaptado los alquileres a los precios del mercado "subiendo la posibilidad de ese alquiler que el joven tiene para poder acceder a esta ayuda" y ha insistido en que "ningún joven se ha quedado fuera de esta convocatoria, de esta subvención de emancipación por no tener presupuesto".

También ha citado que el Gobierno de Zaragoza no solo brinda estas ayudas, sino también vivienda pública en colaboración público-privada como las más de 3.000 viviendas puestas en marcha.

"CORTINA DE HUMO"

Para Ruth Bravo estas críticas del PSOE obedecen a una "cortina de humo por lo que acontece a dirigentes suyos de Madrid, incluso los que están en Aragón que tienen que dar explicaciones y no las están dando" en referencia a los casos judicializados de presunta corrupción.

Tras criticar que el PSOE "ha hecho cero viviendas" ha afeado que los socialistas "han puesto a los pies de los caballos a los jóvenes y solamente el 15 por ciento de los mismos pueden emanciparse, quienes cuando generan medidas las hacen de forma intervencionista y lo único que hacen es fastidiar a los jóvenes".

Asimismo, ha hecho notar que "justo hoy, con esta cortina de humo, no hace más que intentar tapar un anuncio que ha hecho la alcaldesa, Natalia Chueca, junto con el Gobierno de Aragón, de 640 viviendas de las cuales el 80 por ciento van a ser para los jóvenes en Rosales del Canal y en Miralbueno".

"Esto no se le debe escapar a nadie hoy justamente hoy para generar otra cortina de humo", ha insistido Bravo al comentar que este lunes se ha puesto la primera piedra.