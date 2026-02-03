Buj (PP) afirma que "la mejor garantía de los servicios públicos" en Teruel es Jorge Azcón

TERUEL 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha afirmado este martes, en un mítin protagonizado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la capital turolense, que "la mejor garantía de los servicios públicos en Teruel se llama Jorge Azcón", presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional.

En materia de sanidad, ha expresado que ahora el Hospital Obispo Polanco cuenta con cirugía robótica y el Ejecutivo regional realiza políticas para dotar las plazas de difícil cobertura.

La también senadora ha puesto de relieve la colaboración del Gobierno de Aragón con las instituciones turolenses en educación y turismo. Emma Buj ha asegurado que el PP volverá a ganar las elecciones el 8 de febrero. Con Azcón "nunca se ha hecho tanto por Teruel".

En su intervención, en un mitin con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha celebrado en el Centro San Julián, ha comentado que como alcaldesa ofreció al anterior Gobierno cuatripartito parcelas para construir vivienda pública y no lo consiguió, pero con el Gobierno de Azcón se van a levantar 104 viviendas en 2026. Además, el Ayuntamiento está tramitando un PGOU que va a dar lugar a 8.000 nuevas viviendas.

Buj también ha aludido al empleo, recordando que se ha instalado una nueva empresa en Platea y que en el aeropuerto industrial hay, actualmente, 15 empresas que suman 850 puestos de trabajo "y va a seguir creciendo".

Ha negado que el aeropuerto sea un proyecto del PSOE, indicando que se construyó en el mandato de Marcelino Iglesias, pero "no había personal ni una empresa" y fue el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi el que contrató al personal en 2012, aterrizando el primer avión en 2013. "Esa es la historia de éxito del PP".

TERUEL, IMPARABLE

Buj ha aseverado que la capital turolense está "en una situación imparable, como lo está el Gobierno de Aragón", señalando que esta ciudad es "el paradigma" de cómo gobiernan PP y PSOE.

La alcaldesa ha explicado que cuando gobernó el PSOE la ciudad, durante ocho años, pasó a ser casi la ciudad más endeudada de España por habitante, con una deuda de 60 millones de euros, de ellos 10 a proveedores, con pagos retrasados más de un año y empresarios y autónomos arruinados "porque el ayuntamiento de su ciudad no les pagaba" y el PP encontró después "facturas en los cajones" por dos millones de euros "sin contabilizar en ningún lugar".

"Y cuando la situación estuvo tan mal ¿que hicieron los que estaban gobernando? salir corriendo: Dejaron el Ayuntamiento de Teruel y tuvo que entrar el Partido Popular como la fuerza más votada".

Además, "nos cortaron la luz" y "eso no le ha pasado a ningún Ayuntamiento de España", ha continuado Buj, aseverando: "Tanta miseria para nada" por que no dejaron ninguna gran obra, "ninguna huella", pero sí "una subida permanente de impuestos", cada año un tres o cuatro por ciento lineal.

Hoy, con el gobierno del PP, el Ayuntamiento ha ido bajando progresivamente los impuestos, Teruel es una de las capitales con menor presión fiscal de España y se han congelado las tasas e impuestos municipales durante tres años consecutivos y, a la vez, es el Ayuntamiento "con mayor capacidad de inversión de la democracia", movilizando en los últimos años 30 millones de euros para llevar a cabo actuaciones como un centro cultural, mejorar la movilidad, abrir nuevos parques e instalaciones deportivas y dentro de poco una nueva piscina climatizada.

En materia de políticas sociales, ha enfatizado Buj, el Ayuntamiento que preside da ayudas a las familias que van a tener niños para gastar en el comercio local, también hay ayudas para la guardería, a familias con personas celíacas o con discapacidad.

"Nosotros tenemos una forma de gobernar, que es no levantar muros como otros: Nosotros tendemos puentes, queremos ser el Gobierno de todos los turolenses".

Emma Buj ha asegurado que "bajo los Gobiernos del Partido Popular todo el mundo cabe, desde los más liberales a los más conservadores; a estos últimos les diría que, además, nosotros les decimos siempre la verdad, no les decimos qué vamos a hacer para no hacer; nosotros decimos, hacemos y cumplimos".

GOBIERNO DE ESPAÑA

La alcaldesa de Teruel ha aludido también al Gobierno de España, considerando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no gobierna, simplemente se aferra a un sillón y no piensa en los españoles, simplemente piensa en el inquilino de La Moncloa" y sus pactos con los partidos nacionalistas, "con financiaciones milmillonarias".

Por otra parte, ha recordado que Pedro Sánchez y la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ofrecieron un mítin el pasado domingo en Teruel, "una oportunidad perdida para que explicaran a los turolenses por qué ese exiguo 1% --de las ayudas al funcionamiento-- es comparable con la financiación que pactan con los partidos nacionalistas".

Sobre las infraestructuras de la provincia, la alcaldesa se ha quejado de que todavía está en obras la carretera de Villastar y ha preguntado "qué pasa" con la A-40 y el ferrocarril.

"La suerte que tenemos los que estamos hoy aquí es que nosotros contamos con un presidente nacional que puede venir a Teruel y hablar de las ayudas al funcionamiento, porque se ha comprometido con ellas. Tenemos un presidente nacional que puede hablar de recuperación del territorio, porque conoce perfectamente el mundo rural".

Buj se ha dirigido a Núñez Feijóo, dando por seguro que cuando gobierne hará "muchas cosas", muchas políticas de vivienda, bajará los impuestos, cuidará a las familias españolas y se ocupará de "devolver la convivencia a los españoles" porque "hay que volver a hablar de política, hay que devolver la convivencia a este país".

Feijóo "nunca será noticia por la corrupción de su Gobierno, de su familia, ni tampoco por ceder a los chantajes de los partidos nacionalistas porque nosotros gobernamos con principios y valores".

PARADOR

Emma Buj ha aludido a la noche del ex ministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel, mostrándose convencida de que "la señora Alegría se metió en su habitación, cerró la puerta, se puso tapones y no se enteró de nada".

También ha dicho que quiere creer que los socialistas, "cuando veían a su secretario de Organización con un trasiego de mujeres en distintos ámbitos de toda España, o veían que sus asesoras tenían siempre un mismo corte o que sus sobrinas nunca compartían su genética, pensaban que era casualidad".

"Pero hay cosas de las que sí se tendrían que dar cuenta: Por ejemplo, Alegría cuando votó a favor de la Ley 'Solo sí es sí' para que salieran a la calle violadores y abusadores que fueron advertidos de que eso iba a suceder, se estaba dando cuenta".

"Y cuando actuaba como portavoz del Gobierno, un Gobierno en el cual las pulseras del sistema Cometa que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género, y estaban esas mujeres en peligro, ahí también se tuvo que dar cuenta".

"Y cuando quedó con el señor Salazar ese que había sido denunciado por acoso a sus compañeras, para preguntarle cómo estaba y no quedó con sus compañeras, hombre, eso lo hizo conscientemente, ¿no?". Ha sido tajante: A mí, ni Pilar Alegría ni el PSOE me dan lecciones de feminismo, ni a mí ni a mis compañeras ni a ningún hombre del PP".

