Buj tilda de "espectáculo lamentable" las críticas de TE y PSOE por el Debate de la ciudad, que al final será el lunes 8

Archivo - La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, posa para Europa Press, a 3 de septiembre de 2024, en Madrid (España). La política del Partido Popular ejerce como alcaldesa de Teruel desde el 10 de febrero de 2016. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TERUEL 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha tildado de "espectáculo lamentable" la protesta de los grupos municipales de Teruel Existe y el PSOE en torno al Debate del estado de la ciudad, pero ha avanzado que este se celebrará finalmente el próximo lunes, 8 de septiembre.

Los grupos de Teruel Existe y el PSOE han registrado este lunes la solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario durante este mes de septiembre para celebrar el Debate del estado de la ciudad, al entender que el del pasado 24 de julio no se atuvo a los plazos legales ni contó con el consenso necesario.

"Después de decidir no presentarse al pleno extraordinario celebrado el pasado 24 de julio para debatir sobre el estado de la ciudad alegando que en julio los turolenses estaban de vacaciones, vuelven a solicitar un nuevo pleno para intentar enmendar su grave metedura de pata", han apuntado desde el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio turolense han asegurado también que la solicitud de Teruel Existe y el PSOE "adolece de graves defectos de forma" ya que no tiene motivación que justifique una nueva celebración del Debate del estado de la ciudad.

No obstante, a pesar de "lo poco trabajada" de la propuesta y de este "error", apreciado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la alcaldesa ha aceptado la celebración de un pleno extraordinario el próximo 8 de septiembre, justo a continuación de la sesión ordinaria prevista para el mismo día.

"CUMPLIR LA LEY"

"Como alcaldesa siempre voy a cumplir la ley y, si se solicita un pleno extraordinario por el número suficiente de concejales, ese pleno se tiene que convocar en los siguientes 15 días hábiles aunque sea un espectáculo lamentable por parte de la oposición. A nosotros siempre nos van a encontrar trabajando y preparados para el debate", ha declarado.

"Me alegro de que Teruel Existe y el Partido Socialista hayan podido descansar, porque parece que, desde después de la Vaquilla hasta el 1 de septiembre, es a lo que se han dedicado", ha añadido Buj.

La alcaldesa turolense ha recordado que, el pasado 7 de julio, PSOE y Teruel Existe solicitaron un pleno para hacer el debate del estado de la ciudad y, propuso dos fechas ese mismo mes de julio, si bien la respuesta de ambos grupos fue que en julio se estaba de vacaciones.

"En aquel momento yo dije que Teruel Existe y el Partido Socialista no se presentaban al pleno como los malos estudiantes que evitan el examen porque saben que van a suspender, ahora espero que hayan tenido tiempo de prepararse un poco mejor el examen y, si no aprueban, pues por lo menos que ese suspenso en lugar de cero sea con una nota un poco más alta", ha concluido Emma Buj,