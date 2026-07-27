Cabra de Mora celebrará en agosto la sexta edición de su Festival de Música Clásica con un homenaje a Luciano Pavarotti

CABRA DE MORA (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cabra de Mora y la Asociación Cultural Abad Zapater han presentado la programación del VI Festival de Música Clásica, que se celebrará durante el mes de agosto y volverá a convertir a la localidad turolense en un referente cultural de la comarca Gúdar-Javalambre con cuatro conciertos dedicados a distintos estilos de la música clásica.

El certamen alcanza su sexta edición consolidado como una de las citas estivales de referencia en la provincia, gracias a la calidad de las actuaciones programadas y al respaldo de la Diputación de Teruel, que lo incluye dentro de su Proyecto de Festivales Turísticos.

La organización ha destacado también su deseo de continuar impulsando la restauración del órgano histórico de la iglesia parroquial, construido en 1788, un proyecto presentado en 2020 al Gobierno de Aragón con el objetivo de que este instrumento pueda incorporarse en futuras ediciones del festival.

Todos los conciertos tendrán lugar en la iglesia barroca de San Miguel, construida en 1720, a partir de las 19.30 horas, con apertura de puertas desde las 18.30.

HOMENAJE A LUCIANO PAVAROTTI

La principal novedad de esta edición será el homenaje al tenor Luciano Pavarotti, al que el festival quiere rendir tributo "desde la modestia" de esta cita cultural.

Para ello, el cartel contará con la participación de su sobrina, la soprano Simona Todaro Pavarotti, cuya actuación tendrá lugar el 19 de agosto junto al barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo.

La programación arrancará el 5 de agosto con la pianista Esther Toledano, que ofrecerá un concierto monográfico dedicado al compositor italiano Ludovico Einaudi.

El 11 de agosto será el turno del conjunto Tempo Giusto, integrado por el contratenor Konstantin Derri y un acompañamiento de violín, violonchelo y piano.

CUATRO CONCIERTOS DURANTE AGOSTO

El festival concluirá el 26 de agosto con el espectáculo 'Soprano in Duetto', protagonizado por la soprano Mariángel Vásquez, junto a violín y piano, con un repertorio centrado en conocidas bandas sonoras cinematográficas.

Desde el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Abad Zapater han animado al público a asistir a esta nueva edición de un festival que, tras seis años de trayectoria, se ha consolidado como una de las principales propuestas culturales del verano en la comarca de Gúdar-Javalambre.