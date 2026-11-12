Uno de cada cuatro participantes del programa PRO-IN TIC de Fundación Ibercaja accede a un empleo tecnológico

Archivo - El programa ha impartido más de 1.000 horas de formación especializada y ha contado con la colaboración de 20 empresas del sector tecnológico. - TONI GALÁN - Archivo

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 25% de los participantes del programa PRO-IN TIC ha logrado incorporarse al mercado laboral en puestos vinculados al sector tecnológico, superando los objetivos mínimos establecidos por la convocatoria. Este proyecto, desarrollado durante 20 meses en Espacio Joven Fundación Ibercaja y financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y convocado por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), ha impulsado la capacitación y la empleabilidad de personas desempleadas interesadas en orientar su futuro profesional hacia uno de los sectores con mayor demanda de talento.

A lo largo de su desarrollo, más de 40 personas desempleadas han participado en este programa de acompañamiento integral, recibiendo orientación laboral especializada, asesoramiento individualizado y apoyo continuo en su proceso de acceso al empleo.

El objetivo fundamental de PRO-IN TIC ha sido mejorar la empleabilidad de los participantes mediante itinerarios personalizados que han incluido acciones de orientación, información, asesoramiento, formación e intermediación laboral en el sector tecnológico.

La iniciativa ha permitido acercar a los participantes a la realidad del mercado laboral tecnológico combinando formación especializada, orientación profesional y contacto directo con empresas.

Gracias a este enfoque integral, el programa ha contribuido a crear un puente real entre el talento y las oportunidades de empleo existentes en un ámbito estratégico para el crecimiento económico y la transformación digital.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto ha sido la formación. Cerca de 80 personas, tanto participantes del programa como derivadas desde otras entidades, han participado en los distintos itinerarios tecnológicos desarrollados en Espacio Joven Fundación Ibercaja. Durante estos 20 meses se han impartido más de 1.000 horas de formación especializada en perfiles altamente demandados por las empresas, como analistas de datos, desarrolladores Front End y técnicos CAU.

Esta capacitación ha permitido a los participantes adquirir conocimientos técnicos alineados con las necesidades reales del mercado laboral y mejorar sus oportunidades de inserción profesional.

Además de las competencias técnicas, los participantes han trabajado habilidades transversales cada vez más valoradas por las empresas. A través de distintos talleres han reforzado aspectos relacionados con la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptación al cambio, la resolución de problemas, la construcción de la marca personal, el uso profesional de LinkedIn, la preparación de entrevistas de selección y la búsqueda activa de empleo.

La conexión directa con el tejido empresarial ha sido otro de los elementos diferenciales de PRO-IN TIC. Un total de 20 empresas del sector tecnológico han colaborado activamente en el programa mediante sesiones informativas, encuentros y actividades con los participantes. Estas acciones han permitido acercar la realidad empresarial al alumnado, facilitar el conocimiento de los perfiles más demandados y generar espacios de encuentro entre empresas y potenciales candidatos.

Con iniciativas como PRO-IN TIC, Espacio Joven Fundación Ibercaja reafirma su compromiso con la empleabilidad, una de sus principales líneas estratégicas de actuación, impulsando proyectos que favorecen el acceso al empleo, promueven el desarrollo profesional y responden a las nuevas necesidades del mercado laboral.