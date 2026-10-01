CaixaBank presenta en el Zaragoza Startup Fest la radiografía de la nueva generación de 'start-ups'

Equipo DayOne. - CHUS MARCHADOR.

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha presentado este jueves, en el Zaragoza, Startup Fest, el informe 'Premios EmprendeXXI 2025-2026: Señales de una nueva generación emprendedora en España y Portugal', elaborado con CaixaBank DayOne y Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Este estudio analiza las más de 1.000 candidaturas presentadas en la última edición de los Premios EmprendeXXI, una muestra que equivale a cerca de una quinta parte de las start-ups identificadas en España.

Esta mañana en el Zaragoza Startup Fest impulsado por ZEBRA, el evento más relevante de Aragón en startups, innovación e inversión, el director de CaixaBank DayOne en la Territorial Ebro, Javier Larrañaga, ha presentado el informe, que permite ahondar en la situación del ecosistema, en este escenario único donde conectar con los emprendedores e inversores.

El informe ofrece una radiografía de las principales tendencias que están definiendo la nueva generación emprendedora, cada vez más joven, más internacional y más orientada al mercado empresarial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entre ellas, destaca la evolución del ecosistema desde modelos centrados principalmente en la digitalización hacia propuestas basadas en tecnologías de frontera, especialmente en inteligencia artificial.

La IA ha dejado de ser una tecnología de nicho para convertirse en una capa transversal de innovación empresarial y ya está presente en una de cada cuatro start-ups tras aumentar diez puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando del 15% al 25% del total de candidaturas.

La comunidad aragonesa está haciendo también su aportación a esta nueva generación emprendedora. La comunidad representa el 3% de las startups participantes en esta edición de los Premios EmprendeXXI y, además, encontramos una señal especialmente significativa: el 78% de la financiación recibida por las empresas aragonesas analizadas procede de financiación privada.

Aragón sigue impulsando soluciones industriales y tecnológicas ligadas al IoT, la digitalización y las tecnologías avanzadas aplicadas a sectores productivos estratégicos. La relevancia creciente de la inteligencia artificial no solo se observa en el número de compañías que la utilizan, sino también en su capacidad para atraer inversión.

Las start-ups basadas en IA captaron 72,7 millones de euros de financiación, prácticamente al mismo nivel que las compañías biotecnológicas --73,3 millones de euros-- y muy por encima de las demás categorías tecnológicas analizadas.

Además, la financiación captada por empresas de IA aumenta un 59% respecto a la edición anterior, mientras que la mayoría de las demás tecnologías registran retrocesos. Una generación de start-ups más internacional y enfocada al mercado empresarial Más allá de la tecnología, el informe detecta un cambio relevante en la orientación comercial de las start-ups.

La nueva generación emprendedora nace con una vocación claramente empresarial e internacional. El modelo B2B se consolida como dominante y ya está presente en el 77% de las compañías participantes, confirmando la creciente orientación de las start-ups hacia el mercado empresarial en las últimas ediciones.

Al mismo tiempo, la gran empresa continúa siendo el principal canal de comercialización, con presencia en el 73% de las start-ups y el cliente particular pierde peso, al caer del 55% al 47%.

De forma paralela, los modelos puramente B2C retroceden respecto a ediciones anteriores, reflejando una apuesta creciente por soluciones capaces de integrarse en procesos corporativos, digitalización empresarial o prestación de servicios avanzados.

INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización también se consolida como una característica estructural del ecosistema. El 44% de las start-ups ya comercializa sus productos o servicios fuera de sus mercados de origen y, entre aquellas con presencia internacional, las ventas exteriores representan de media el 35% de su facturación.

La Unión Europea continúa siendo el principal destino de expansión para el 70% de las compañías internacionalizadas, y el 16% de ellas ya vende en Estados Unidos y Canadá, tres puntos más que el año anterior.

La edición 2025-2026 de los Premios EmprendeXXI ha alcanzado un récord histórico de participación, con 1.006 candidaturas, un 5% más que en la convocatoria anterior. La muestra analizada refleja un ecosistema cada vez más joven: el 60% de las start-ups participantes tiene menos de dos años de vida y el peso de las compañías de entre tres y cuatro años cae del 19% al 14%. Estos datos confirman la capacidad de los Premios EmprendeXXI para identificar nuevas iniciativas emprendedoras desde sus primeras etapas.

El volumen de financiación captada y declarada por las empresas de la última edición se ha reducido respecto a ediciones anteriores: de 606 millones de euros en 2023 a 468 millones en 2024 y 345 millones en 2025, una caída del 43% desde el máximo registrado dos años atrás.

Esta caída se explica, al menos en parte, por el mayor peso de empresas en fases muy tempranas, que acumulan menos rondas y menos deuda y, por tanto, importes por empresa más bajos. De hecho, la financiación media pasa de algo más de 100.000 euros en las start-ups con menos de un año de vida a superar el millón de euros en aquellas con entre tres y cuatro años de antigüedad.

Este comportamiento pone de manifiesto que el principal desafío no es tanto crear nuevas compañías como ayudarlas a escalar y evolucionar hacia fases más avanzadas de desarrollo y comercialización. Aunque Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía continúan concentrando la mayor parte de las start-ups participantes, el informe también identifica señales de una progresiva descentralización de la innovación.

Comunidades como Navarra o Castilla y León ganan protagonismo entre las empresas con mayor potencial de crecimiento y empiezan a consolidar especializaciones tecnológicas vinculadas a sus capacidades productivas y científicas.

ESPECIALIZACIONES TERRITORIALES

El estudio revela además un mapa cada vez más diverso de especializaciones territoriales. Castilla y León y Castilla-La Mancha destacan en Agrotech, Navarra en Biotech y territorios como Baleares, Galicia, Extremadura, Cantabria o Portugal muestran una presencia destacada de start-ups vinculadas a la inteligencia artificial.

Esta evolución apunta a un ecosistema donde la innovación ya no depende exclusivamente de los grandes hubs tecnológicos tradicionales, sino que se apoya en capacidades distribuidas por todo el territorio. La financiación se afianza como el principal desafío a medio plazo de las start-ups: el porcentaje de compañías que la identifican como tal aumenta del 68% al 76%, lo que confirma la presión por captar recursos en un contexto inversor más selectivo marcado por decisiones de los equipos emprendedores más estratégicas.

Además, el salto desde una etapa inicial hacia la escalabilidad sigue siendo uno de los principales cuellos de botella del ecosistema, de forma que el reto ya no reside tanto en crear nuevas empresas, sino en asegurar su crecimiento y capacidad de competir internacionalmente.

Coincidiendo con la presentación del estudio, CaixaBank, a través de DayOne, ha anunciado en el Zaragoza Startup Fest la puesta en marcha de la 20 edición de los Premios EmprendeXXI, cootorgados en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa.

La nueva convocatoria da comienzo hoy 1 de octubre y las empresas de base tecnológica e innovadora con sede en España y constituidas a partir del 1 de enero de 2023 podrán inscribirse para participar hasta el 22 de enero de 2027.