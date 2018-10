CaixaForum ofrecerá tres exposiciones gracias al nuevo acuerdo de 'la Caixa' con el British Museum

Publicado 22/06/2018 17:56:38 CET

ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Isidro Fainé, y el presidente del patronato del British Museum, Sir Richard Lambert, han firmado este viernes en Barcelona un acuerdo de colaboración entre las dos instituciones. Como resultado, se organizarán cinco exposiciones en varias ciudades españolas, de las que tres llegarán a CaixaForum Zaragoza.

En concreto, se trata de 'The American Dream: pop to the present', que se podrá disfrutar en la capital aragonesa en 2020; 'La imagen humana. Obras maestras de la figuración', en 2021; y 'Oceanía. El arte en las Islas', que se ofrecerá en el año 2022.

La primera muestra ofrece un recorrido por las últimas seis décadas en Estados Unidos: desde el asesinato de Kennedy o el Apolo 11 hasta la crisis del sida, el racismo y la política de género. Incluye obras de los artistas estadounidenses más famosos como Andy Warhol, Jasper Johns o Robert Rauschenberg.

La exposición 'La imagen humana. Obras maestras de la figuración' profundiza en algunos de los principales temas que el arte figurativo ha repetido a la hora de enfrentarse al retrato, como el ideal de belleza, la expresividad o la transformación del cuerpo humano. Cada imagen ofrece una visión distinta de la figura humana y cada una tiene su propio significado particular, aunque con muchos elementos comunes.

Por su parte, 'Oceanía. El arte en las Islas' incluirá mantas estampadas hechas a partir de la corteza de los árboles, máscaras decoradas con discos de concha de perla pulida, capas tejidas con diminutas plumas rojas y figuras escultóricas. De esta forma, se mostrará la esencia de Nueva Guinea, la Isla de Pascua, Hawai y Nueva Zelanda, entre otros enclaves.

La firma del acuerdo que permitirá desarrollar estas exhibiciones supone el inicio de una segunda fase en la alianza estratégica que mantienen la Fundación Bancaria 'la Caixa' y el British Museum desde 2015 y que tiene el objetivo de organizar exposiciones de forma conjunta en España.

AMPLIACIÓN DEL ACUERDO

Este convenio da continuidad y amplia el acuerdo que está ahora en vigor, que se rubricó en 2015 y contemplaba la preparación de cuatro proyectos expositivos entre 2016 y 2020, tres de los cuales ya son una realidad y han sido vistos por más de 480.000 personas.

'Los pilares de Europa. La Edad Media en el British Museum' se pudo ver entre 2016 y 2017 en los centros CaixaForum de Madrid, Barcelona y Zaragoza. '¡Agón! La competición en la antigua Grecia' se estrenó el pasado año en Madrid y tras pasar por Barcelona y Sevilla viajará a Zaragoza y Palma.

El tercer proyecto es 'Faraón. Rey de Egipto', que se acaba de presentar por primera vez en CaixaForum Barcelona y después se trasladará a Madrid, Girona, Sevilla y Tarragona. Por último, 'La era del lujo: de los asirios a Alejandro Magno' se podrá ver en los centros de Barcelona, Madrid y Zaragoza entre 2019 y 2020.

MUSEO PÚBLICO

Fundado en 1753, el British Museum fue el primer museo público nacional en el mundo. Hoy recibe a cerca de seis millones de visitantes al año para descubrir su colección, formada por unos ocho millones de piezas que resumen dos millones de años de la historia y la cultura humanas.

Se trata de una buena oportunidad para disfrutar en España de las colecciones egipcia, griega, romana o asiática del museo británico. Los proyectos seleccionados en este segundo convenio profundizan en temas universales, como la representación de la imagen humana o el papel de las diosas en diferentes religiones, con objetos y obras de arte que van desde las civilizaciones antiguas hasta la contemporaneidad.

En 2017, los centros y las exposiciones culturales y científicas de la Obra Social 'la Caixa' recibieron a más de 5,9 millones de personas. El acuerdo entre ambas entidades incluye el préstamo de obras por parte del museo, así como la organización conjunta de las muestras y el comisariado a cargo de los especialistas pertinentes del museo londinense.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

El acuerdo se enmarca en la línea de actuación impulsada por la Fundación Bancaria 'la Caixa' en la última década para establecer alianzas estratégicas con grandes instituciones culturales del mundo, con el fin de fomentar sinergias e intensificar su acción cultural.

En 2009 se inició una colaboración con el Musée du Louvre para la organización de proyectos expositivos de primer nivel en España. En concreto, se han llevado a cabo un total de 19 muestras alrededor de ocho proyectos.

La entidad también tiene en marcha un importante programa conjunto con el Museo Nacional del Prado. En 2011, 'la Caixa' se convirtió en benefactora de dicho museo y, en 2015, se firmó un nuevo acuerdo para la organización y producción de cuatro proyectos hasta 2019 en centros CaixaForum y otros equipamientos culturales del país.