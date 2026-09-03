La 'Caja de cine' de Fundación Ibercaja vuelve a abrirse con una edición dedicada a Woody Allen

Midnight in Paris, este lunes 7 de septiembre a las 18.30 horas en 'Caja de cine', de Fundación Ibercaja - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estilo inconfundible de Woody Allen, su perfecta de unión de la comedia con el drama, y su profunda mirada sobre las emociones y las relaciones personales, serán los encargados de retomar el ciclo 'Caja de cine', organizado por Fundación Ibercaja.

Los encuentros, que se retoman este próximo lunes 7 de septiembre y se extenderán hasta el mes de enero, estarán protagonizados por filmes del director neoyorkino, como Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona, El sueño de Casandra, Wonder Wheel y Golpe de suerte.

Las diferentes sesiones se desarrollarán en el Patio de la Infanta, con entrada libre y previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja: Caja de Cine | Fundación Ibercaja.

'Midnight in Paris', la película, ganadora del Óscar a mejor guion original, literatura, arte y nostalgia para viajar al París de los años veinte y a encontrarse con algunas de las grandes figuras de la cultura universal.

El largometraje, inspirado de la última etapa del cineasta 'Una obra luminosa', romántica y llena de imaginación protagonizada por Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Adrien Brody y Kathy Bates.

'Vicky Cristina Barcelona': la particular mirada de Woody Allen sobre la ciudad condal estará presente con Vicky Cristina Barcelona que se proyectará el día 2 de octubre.

Perteneciente a su etapa europea está llena de arte, pasión y vitalidad junto a la actuación de Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson en una historia marcada por las emociones, los encuentros inesperados y los conflictos amorosos.

'El sueño de Casandra', menos conocida que otros títulos de su trayectoria, la película constituye una magnífica oportunidad para descubrir una de las facetas más profundas y arriesgadas del cineasta. Se trata de un intenso drama con elementos de thriller sobre la ambición, la culpa, los vínculos familiares y las consecuencias de aquellas decisiones que pueden cambiar una vida para siempre. Se proyectará en el Patio de la Infanta el día 13 de noviembre.

'Wonder Wheel'. En el mes de diciembre, el día 9, llegará el turno de la película Wonder Wheel ambientada en los años 50 con el mítico parque de atracciones de Coney Island como escenario y la gran noria que siempre continúa girando como símbolo del destino. El filme es un intenso drama sobre la pasión, los sueños frustrados, los celos y la traición.

La espectacular fotografía y la interpretación de Kate Winslet convierten esta película en una de las obras visualmente más cuidadas del director.

Fundación Ibercaja pondrá el broche final al ciclo el día 18 de enero con la obra más reciente del cineasta, 'Golpe de suerte', una elegante comedia romántica rodada íntegramente en francés.

Woody Allen regresa a París con esta película cuyo argumento central es que el azar puede transformar una vida en apenas un instante, una idea muy presente a lo largo de su filmografía.