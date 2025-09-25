La 'Caja de música' de Fundación Ibercaja hará sonar de nuevo la ópera en el Patio de la Infanta de Zaragoza

La 'Caja de música' de Fundación Ibercaja hará sonar de nuevo la ópera en el Patio de la Infanta. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ofrecerá, de nuevo, la lírica al gran público con su ciclo 'Caja de música', con el objetivo de acercar y explicar la ópera de una forma enriquecedora y educativa, en el Patio de la Infanta.

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones desde 2023, el próximo lunes, 29 de septiembre, tendrá lugar el primer encuentro de este curso protagonizado por El Rapto en el serrallo, de Mozart. El formato será el mismo, con un total de diez encuentros hasta junio de 2026, en los que el crítico y divulgador musical Juan Carlos Galtier comentará las mejores y más aclamadas óperas del mundo, a la vez que se proyectan algunos de sus fragmentos más representativos.

Una de las novedades de la programación será la introducción de la ópera inglesa y española. Cada sesión es una oportunidad enriquecedora para sumergirse en el mundo de la lírica, sus grandes obras y compositores, de una forma didáctica y cercana gracias al formato de los diferentes encuentros.

'EL RAPTO EN EL SERRALLO'

La primera cita será este lunes con 'El Rapto en el serrallo', de Wolfgang Amadeus Mozart, y tendrá lugar a partir de las 19.00 horas, en el Patio de la Infanta.

Esta comedia está ambientada en un imaginario turco cargado de exotismo, amor, ingenio y libertad, donde los cinco cantantes deben brillar en cada intervención, todas ellas con enorme exigencia técnica y expresiva. El compositor austríaco y otra de sus grandes óperas, Don Giovanni, protagonizarán el encuentro del día 20 de octubre.

En esta obra maestra, una de las cumbres del teatro musical, Mozart recrea genialmente el mito del seductor, a través de la combinación de comedia y drama junto con la riqueza psicológica de sus personajes y una partitura que brilla por su complejidad y belleza.

El ciclo dará a conocer también a Gioachino Rossini y La Cenerentola, el 3 de noviembre, donde transforma el clásico cuento de la Cenicienta en una comedia elegante y divertida. En esta nueva sesión, se incidirá en los personajes, los disparatados enredos y la vertiginosa música que convierten a esta ópera en una de las más queridas por el gran público. La última cita de este año será el 9 de diciembre con Bellini e I Puritani.

El programa continuará en 2025 con las óperas Lucrezia Borgia (19 de enero), Wherter (16 de febrero), Rigoletto (16 de marzo), Peter Grimes (20 de abril), La Vida Breve (19 de mayo) y para finalizar, La Bohème (15 de junio).