Caja Rural de Aragón busca a los Autónomos Fuera de Serie para reconocer su mérito con un premio

Cartel del Premio Autónomos Fuera de Serie. - CAJA RURAL DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón, junto con otras 11 Cajas Rurales, ha puesto en marcha el Premio Autónomos Fuera de Serie, para reconocer públicamente el mérito de estas personas que, con su esfuerzo diario, "no solo hacen crecer sus negocios, sino también el lugar al que pertenecen".

En una nota de prensa, Caja Rural de Aragón ha señalado que "los autónomos son una pieza fundamental del tejido económico y social de nuestros pueblos y ciudades. Cada día sacan adelante sus negocios, generan empleo y riqueza, mantienen vivos oficios y servicios, impulsan nuevas ideas y crean oportunidades allí donde desarrollan su actividad".

Aquellos que quieran optar al Premio pueden presentar sus candidaturas a través de 'www.cajaruraldearagon.es/es/premio-fuera-de-serie' antes del 15 de noviembre, siempre que cuenten con domicilio social y fiscal en España, desarrollen su actividad de forma continuada en Aragón, La Rioja, y Lérida desde hace más de dos años, facturen más de 50.000 euros y contribuyan, a través de su actividad, al desarrollo económico y social de su entorno.

"Un Autónomo Fuera de Serie genera valor para los demás, deja huella en su entorno y sigue construyendo un futuro para su negocio y su comunidad".

Por eso, el jurado valorará las candidaturas a partir de tres grandes dimensiones: La primera será el esfuerzo, que evaluará la trayectoria del candidato, su capacidad de superación, constancia, el aprendizaje continuo y su adaptación a los cambios.

La segunda será la huella, entendida como el impacto positivo que su actividad genera en el entorno: desde la creación de empleo o el arraigo y la sostenibilidad hasta la conservación o reinvención de oficios, su capacidad para inspirar a otros o su adaptación al medio.

Por último, el futuro, en la que se valorará el potencial de crecimiento del proyecto, su capacidad de innovación y adaptación a nuevos retos y su proyección para continuar generando impacto.

Con este premio, "Caja Rural de Aragón refuerza su compromiso con los trabajadores autónomos de nuestro territorio y con el desarrollo económico y social de su entorno, dando visibilidad y reconocimiento a quienes, con su trabajo diario, contribuyen a generar actividad, empleo y oportunidades".

PREMIO NACIONAL

El proceso de selección consta de una primera fase, donde un jurado local formado por profesionales de reconocido prestigio será el encargado de elegir al ganador de Caja Rural de Aragón que se dará a conocer antes del 2 de abril de 2027 y recibirá un MacBook de regalo.

El ganador se convertirá en el representante de Caja Rural de Aragón en la Final Nacional, donde competirá con los ganadores de las otras 11 Cajas Rurales participantes para convertirse en el primer Autónomo Fuera de Serie de Caja Rural y conseguir 9.000 euros para impulsar su negocio.

En la iniciativa, que se enmarca dentro del Plan Autónomos Fuera de Serie, junto a Caja Rural de Aragón participan Caja Rural Central (CRC), Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural Granada, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural del Sur, Globalcaja, y Caja Rural de Jaén.