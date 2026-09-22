Caja Rural de Aragón lleva el primer cajero a Arcosur y abre oficina en Valdespartera

La entidad refuerza su presencia en los barrios más jóvenes del sur de Zaragoza. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón ha abierto este martes una nueva oficina en Valdespartera y ha anunciado la puesta en marcha del primer cajero automático de Arcosur, previsto para el próximo 28 de septiembre. Estas novedades dan respuesta a una demanda histórica de los vecinos de uno de los barrios con mayor crecimiento de la ciudad y refuerzan la presencia de la entidad en el distrito sur de Zaragoza.

La nueva oficina, ubicada en la calle Luces de la Ciudad, 25, ya presta servicio a clientes y socios desde este martes, 22 de septiembre. Al frente de la misma se encuentran Silvia Gallán Tihista, como directora, y Bruno Tolosana Romera, como gestor comercial.

Con la apertura, Caja Rural de Aragón suma ya 30 oficinas en Zaragoza y avanza en los objetivos marcados por su Plan Estratégico Altair, que contempla el crecimiento de la entidad en aquellas zonas donde la evolución demográfica y la actividad económica generan nuevas necesidades de servicios financieros.

En los últimos años, Zaragoza ha experimentado un importante incremento de población. Dentro de ese contexto, el distrito sur se ha consolidado como una de las áreas con mayor desarrollo residencial y mayor capacidad de crecimiento futuro.

PRIMER SERVICIO FINANCIERO DE ARCOSUR

Las nuevas aperturas adquieren una especial relevancia en Arcosur, donde no existía hasta ahora ningún servicio financiero presencial. La instalación del primer cajero automático del barrio permitirá a los residentes disponer de un servicio demandado desde hace años por los vecinos y sus asociaciones para realizar operaciones cotidianas que hasta ahora requerían desplazamientos a otros puntos de la ciudad.

"Entendemos también que nuestra llegada va a apoyar, a fortalecer y a ayudar a otros colectivos muy relevantes como son los negocios, los profesionales y los comercios que necesitan de servicios de cercanía", ha señalado Óscar Pérez, director de Negocio de Caja Rural de Aragón, Óscar Pérez.

La nueva oficina nace con una propuesta especialmente orientada a las necesidades de las familias jóvenes, colectivo mayoritario en el distrito sur. La entidad pondrá a disposición de sus clientes soluciones de financiación para vivienda, con especial atención a los procesos de acceso a la primera residencia y a las distintas modalidades hipotecarias.

Además, Caja Rural de Aragón ha lanzado en Valdespartera la campaña "3, 2, 1", una promoción que hace un guiño a un barrio cuyas calles recuerdan títulos cinematográficos, en la que ofrece beneficios asociados al tipo de interés del plazo fijo y ventajas relacionadas con el ocio y el cine.

La entidad también prevé desarrollar acciones de educación financiera, apoyo al deporte escolar y difusión del Carné Joven de Aragón, y refuerza así su compromiso con la población infantil y juvenil de una zona que registra una de las mayores tasas de natalidad de Zaragoza.

"Valdespartera y Arcosur representan el presente y el futuro de Zaragoza. Con esta nueva oficina y el primer cajero del barrio queremos ofrecer cercanía, atención personal y soluciones adaptadas a las necesidades de una población joven y en crecimiento", ha afirmado Óscar Pérez.

Con esta apertura, Caja Rural de Aragón consolida un modelo de banca de proximidad basado en la atención personal, el arraigo al territorio y el acompañamiento a familias, profesionales, comercios y empresas en sus proyectos.