Caja Rural de Aragón ofrece 20.000 euros en becas de idiomas con Universidad de Zaragoza. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón y la Universidad de Zaragoza han puesto en marcha una nueva edición del programa de becas Caja Rural de Aragón, Idiomas Sin Barreras, dirigido a estudiantes matriculados en estudios oficiales de grado, máster universitario o doctorado en los campus de Zaragoza y Huesca durante el curso 2025-2026. Las ayudas podrán solicitarse del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2025.

El convenio firmado entre Caja Rural de Aragón y la Universidad de Zaragoza establece que la entidad financiera destinará 20.000 euros a través de su Fondo de Educación y Promoción a la financiación de becas para la matrícula en cursos de idiomas impartidos por el Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM).

Las ayudas permitirán acceder a cursos generales, grupos de conversación o programas preparatorios de certificación de nivel, en función de la modalidad elegida.

El objetivo principal es mejorar las posibilidades de contratación y empleo del alumnado y facilitar que todo estudiante universitario pueda complementar su formación académica con el aprendizaje de un idioma extranjero en el momento previo a su incorporación al mercado laboral. Mediante este acuerdo, la entidad reafirma su compromiso para facilitar el acceso a la educación y el desarrollo profesional de los jóvenes.

Para acceder a estas ayudas, se deberá estar matriculado en el Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM), haber abonado las tasas correspondientes dentro del plazo de solicitud establecido y estar inscrito en un estudio oficial de grado, máster universitario o doctorado en la Universidad de Zaragoza durante el curso 2025-26.

La concesión de la beca está condicionada al cumplimiento de los requisitos recogidos en las bases.

SOBRE EL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

El Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Aragón se dota de los excedentes de los resultados de la entidad. Sus objetivos son la formación y educación de sus socios y trabajadores en los principios y valores cooperativos; la difusión del cooperativismo y el impulso de las relaciones intercooperativas; y la promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local, así como la mejora de la calidad de vida, el desarrollo comunitario y las acciones de protección medioambiental.