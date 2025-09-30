Caja Rural de Aragón renueva su colaboración con la Federación Aragonesa de Atletismo

Firma del convenio entre Caja Rural de Aragón y la Federación Aragonesa de Atletismo. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón y su Fundación han renovado su convenio de colaboración con la Federación Aragonesa de Atletismo (FAA), en un acto celebrado en Zaragoza.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la FAA, César Larrosa; el director de Desarrollo de Negocio de Caja Rural de Aragón, José Luis Larragay; y la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada.

El convenio contempla el apoyo económico a la actividad federativa, así como la cesión de espacios propiedad de Caja Rural de Aragón en Zaragoza, Calatayud y Huesca para la organización de eventos relacionados con el deporte y la promoción del atletismo en Aragón.

Además, la Fundación Caja Rural de Aragón refuerza en este acuerdo su compromiso con el deporte femenino, mediante una línea específica de apoyo a mujeres atletas que se formen como técnicas, entrenadoras o juezas.

"Este convenio refleja la voluntad de Caja Rural de Aragón de seguir contribuyendo al desarrollo del deporte en nuestra comunidad, con especial atención a la base y al impulso del talento femenino", ha señalado José Luis Larragay.

Con esta renovación, Caja Rural de Aragón y su Fundación consolidan su papel como aliados estratégicos del deporte aragonés, reafirmando su compromiso con los valores compartidos con el atletismo y con el impulso de iniciativas que premien el esfuerzo y favorezcan la igualdad y el desarrollo territorial.