Calatayud estrena la renovada glorieta de la Constitución tras una reforma de más de 193.000 euros

La reforma integral que se ha llevado a cabo la ha transformado en un espacio urbano para la reunión y la estancia donde van a poder realizarse actividades. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La glorieta de la Constitución, situada junto al puente de Alcántara y en la entrada al barrio de la Estación de Calatayud, ha quedado abierta este jueves al público tras una reforma integral que la ha transformado en un nuevo espacio de encuentro vecinal. La actuación, con una inversión superior a los 193.000 euros financiada a través del Plan Plus de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), busca convertir este enclave en un lugar más moderno, funcional y preparado para acoger actividades.

Después de varios meses de obras, la plaza presenta una imagen completamente renovada y adaptada al entorno urbano. El concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno, ha explicado que antes de la intervención se trataba de "una plaza bastante anticuada, sin pavimento, con una fuente que estaba deteriorada". Según ha señalado, la actuación ha permitido "darle más centralidad y evitar que pasara desapercibida, como ocurría hasta ahora".

Uno de los principales cambios ha sido el traslado de la fuente a uno de los laterales de la glorieta, lo que ha permitido liberar el espacio central para la celebración de actividades y eventos. De hecho, este mismo fin de semana el renovado espacio acogerá actos de las fiestas de la Virgen del Carmen.

El proyecto, diseñado por Ariño Cervero Arquitectos, mantiene una línea estética similar a la empleada en otros puntos de la ciudad, como la plaza de las Islas Canarias, un tramo de la avenida Ramón y Cajal o el parque Fernando el Católico, con el objetivo de aportar una imagen unificada a los espacios públicos de Calatayud.

UN ESPACIO CON REFERENCIAS A LA CONSTITUCIÓN

La remodelación incorpora diversos elementos simbólicos relacionados con la Constitución Española. En el pavimento destaca una franja con los colores de la bandera de España, mientras que la nueva fuente ornamental representa la Carta Magna abierta como símbolo de la convivencia democrática.

La escultura, realizada por la empresa Riclart, incluye además un mapa de España como representación de la unidad territorial, varias figuras humanas de diferentes edades para reflejar que la Constitución ampara a toda la ciudadanía y unas manos alzadas que evocan la participación y la soberanía popular. También pueden leerse distintos principios, derechos y libertades recogidos en el texto constitucional de 1978.

La fuente dispone de un sistema de iluminación con distintos colores y cobrará un protagonismo especial cada 6 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución.

La actuación se completa con la mejora del entorno de la glorieta. Junto al espacio renovado se mantiene la zona de juegos infantiles y se han instalado nuevos bancos, una fuente de agua potable y un aparcamiento de bicicletas. Asimismo, se ha renovado el sistema de riego de la zona verde.

Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende dotar al barrio de la Estación de un espacio público más atractivo y versátil, pensado para favorecer la convivencia vecinal y reforzar el papel de esta glorieta como uno de los puntos de referencia urbanos de Calatayud.