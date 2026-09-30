Calatayud prepara su III Feria de Personas Mayores con propuestas de salud, bienestar, tecnología y ocio

Cartel de la III Feria de Personas Mayores de Calatayud. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD.

CALATAYUD (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Calatayud (Zaragoza) celebrará este jueves, 1 de octubre, la III Feria de Personas Mayores, una jornada organizada por el Ayuntamiento coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores y concebida como un espacio de encuentro, participación y convivencia abierto al conjunto de la ciudadanía.

El Recinto Ferial reunirá, entre las 11.00 y las 18.30 horas, un amplio programa que combina información y recursos de interés para las personas mayores con talleres, actividad física, baile, música, propuestas de bienestar y nuevas tecnologías. La entrada será libre hasta completar aforo. La Feria abrirá sus puertas a las 11.00 horas y la inauguración oficial tendrá lugar a las 11.15 horas en el escenario principal.

El programa ofrecerá actividades simultáneas, como un recital de jotas a del grupo del Hogar de Mayores de Calatayud. Además habrá una charla sobre ciberseguridad con la Policía Local de Calatayud y un taller 'La Cocina del Bienestar', impartido por La Bezindalla.

La música y la memoria se unirán con el Pasapalabra musical 'Ponle ritmo a tus recuerdos', organizado por Fundación Rey Ardid, y la instructora y formadora deportiva Irache Sádaba dirigirá una sesión de actividad física. El programa matinal se cerrará con una exhibición de baile de la Asociación Cultural de Jubilados Los Bailarines de Calatayud. Entre las 14.00 y las 15.00 horas habrá una pausa para compartir un vermut popular y se celebrará un sorteo de regalos.

Por la tarde, se retomará la programación a partir de las 16.00 horas, con un taller de risoterapia a cargo de la Asociación En Clave de Humor. Y el dúo musical ReyMi, de Galaxia Espectáculos, será el encargado de poner música y animar el baile para poner el broche de oro a la Feria, que cerrará sus puertas a las 18.30 horas.

STANDS

El Recinto Ferial contará durante todo el día con un amplio espacio expositivo en el que estarán presentes entidades, empresas y recursos relacionados con el bienestar, la autonomía, la salud, los cuidados, la formación y el ocio de las personas mayores.

Participarán ACA-Centro Audioprotésico Aragón, Agencia Seguros Álvarez Belloso-MAPFRE, Arquisocial, Bunbury & Asociados, Cáritas Diocesana de Tarazona, Centro de Día y Hogar de Calatayud, CPEPA Marco Valerio Marcial, Fundación Desarrollo Social, Fundación Rey Ardid, Gambito Golf Club, Inrobics Social Robotics, Ortopedia Llorens, Servicios Sociales de Calatayud y Viajes Experience.

Junto a la información que ofrecerán estas entidades, habrá también diferentes propuestas prácticas. El Hogar de Mayores de Calatayud mostrará una exposición fotográfica y trabajos realizados por sus usuarios; Ortopedia Llorens ofrecerá mediciones de tensión y glucosa; e Inrobics Social Robotics realizará una demostración de robótica e inteligencia artificial social aplicada al acompañamiento de personas mayores.

Por su parte, el Centro Audioprotésico Aragón permitirá realizar un autotest auditivo; y Cáritas Diocesana de Tarazona dará a conocer 'A tu vera', su proyecto de acompañamiento a personas mayores en situación de soledad no deseada. Gambito Golf Club mostrará además los beneficios que puede aportar la práctica del golf.

Entre las 11.30 y las 14.30 horas, la Feria propondrá también una actividad especialmente participativa: buscar la cámara instalada en el recinto, hacerse una fotografía y llevarse a casa un retrato original como recuerdo de la jornada.