El Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón 2026 programa 122 muestras tras incorporar 6 nuevos eventos

Feria celebrada en Sabiñánigo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2026. En el último año, se han incorporado seis eventos, repartidos en las tres provincias aragonesas, para sumar un total de 122, repartidos por todo el territorio.

En 2026, el calendario oficial se compone de 49 ferias y exposiciones en la provincia de Huesca, 45 en la provincia de Teruel y 28 en la de Zaragoza.

De este listado, las más recientes en ser dadas de alta como oficiales son seis ferias. De ellas, tres son en la provincia de Huesca: la del Queso, en Canfranc, Elfiñena, en Ontiñena, y 'Huesca es dulce', en la capital oscense.

Otras dos nuevas ferias son en la provincia de Teruel: la de Cerámica y el Grabado, en Torre del Compte, y la Feria de la Cerveza Artesanal y Jamón D.O. Teruel en Utrillas. Por último, se ha inscrito una en Zaragoza: 'Bahnhof Fest', en la capital zaragozana.

El calendario oficial aporta una variedad de ferias, con temas diversos como la agricultura, la caza, la artesanía y eventos culturales. Este calendario se concibe como una oportunidad para la dinamización empresarial y socioeconómica de todo el territorio aragonés.