La calle La Merced de Teruel estrena una plataforma única tras una inversión municipal de 136.000 euros

El concejal Juan Carlos Cruzado y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en la calle La Merced. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, han supervisado este lunes la ejecución de las obras de mejora de pavimentos y aceras de la calle La Merced, una actuación que ha contado con un presupuesto de 136.000 euros y que ha acometido la empresa Guallar Obras y Servicios. Los trabajos han permitido renovar por completo este tramo de la vía, mejorar su accesibilidad y seguridad y actualizar las principales redes de servicios.

La actuación quedará completada al cien por cien el próximo miércoles, cuando la empresa adjudicataria procederá al asfaltado del tramo situado entre las calles Mesón de Játiva y La Alforja. Este trabajo quedó pendiente debido a la interrupción temporal de las obras por parte de Guallar Obras y Servicios, que ha prestado su colaboración en las labores de extinción de los últimos incendios forestales. La empresa retomará los trabajos el miércoles y concluirá así de forma definitiva la actuación.

La intervención integral se ha desarrollado en el tramo comprendido entre las calles La Alforja y Mayor del Arrabal y ha incluido la renovación de los pavimentos de la calzada y de las aceras, además de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Las características y el reducido ancho de la calle han llevado a sustituir la configuración anterior por una plataforma única de convivencia entre vehículos y peatones. Esta solución facilita la accesibilidad y mejora la seguridad de todos los usuarios de la vía, con una delimitación mediante una línea amarilla.

La actuación ha permitido además renovar por completo las principales redes de servicios. Se ha sustituido la red de distribución de agua potable y la red de saneamiento, así como la tubería de alimentación directa a la red de la calle Mayor en un tramo de algo más de 51 metros. También se han renovado las acometidas domiciliarias existentes de abastecimiento y saneamiento y se han instalado dos nuevos pozos de registro.

Los trabajos han incluido asimismo las canalizaciones necesarias para soterrar los cruces aéreos de los servicios eléctricos, el alumbrado público y la telefonía. Esta intervención mejora la funcionalidad de las redes y contribuye a una mejor imagen urbana de la calle.

Las obras comenzaron el pasado mes de marzo y forman parte de las actuaciones contempladas en los presupuestos municipales para la mejora progresiva de los viales y aceras de Teruel.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que la actuación en la calle La Merced forma parte de la estrategia municipal de mejora permanente del espacio urbano. "Estamos ante una actuación que va mucho más allá de la renovación de un pavimento. Hemos mejorado la accesibilidad, la seguridad vial y las redes de servicios de esta calle y hemos dado una solución adaptada a sus características", ha señalado.

Buj ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene este tipo de actuaciones de forma continuada en los distintos barrios de la ciudad. "Durante los últimos años hemos ido mejorando muchas aceras y viales de Teruel. El objetivo es que todos los turolenses y quienes nos visitan puedan disfrutar de una ciudad más cómoda, accesible y segura. Es una mejora permanente que llega a todos y cada uno de los barrios", ha afirmado.

Desde 2016 hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Teruel ha destinado 16 millones de euros a actuaciones en aceras y viales de la ciudad. Esta cifra no incluye proyectos de gran envergadura que también han supuesto una importante transformación urbana, como la remodelación de la avenida Sagunto o las obras de los accesos al nuevo hospital Obispo Polanco.

La alcaldesa también ha puesto en valor la colaboración de la empresa responsable de las obras con las labores de extinción de los últimos incendios forestales, circunstancia que ha obligado a posponer unos días el asfaltado de uno de los tramos pendientes. "La empresa ha tenido que interrumpir temporalmente estos trabajos para colaborar en una situación de emergencia como la que hemos vivido con los incendios. El próximo miércoles retomará el asfaltado y la obra quedará completamente finalizada", ha explicado.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, ha puesto el acento en el carácter integral de la actuación. "Hemos aprovechado esta intervención para renovar no solo los pavimentos, sino también las redes de abastecimiento y saneamiento y las canalizaciones de los diferentes servicios", ha indicado.

Cruzado ha explicado que la nueva configuración de la calle responde a sus propias características. "El reducido ancho de esta vía hacía necesario buscar una solución que garantizase una buena convivencia entre peatones y vehículos. La plataforma única permite mejorar la accesibilidad y, al mismo tiempo, aporta mayor seguridad", ha señalado.

El responsable municipal de Infraestructuras ha destacado además que la actuación permitirá ofrecer una calle completamente renovada, con nuevos pavimentos, servicios actualizados y una configuración más adecuada para el tránsito peatonal y rodado. "Con el asfaltado del tramo pendiente el próximo miércoles quedará completada una actuación que supone una mejora importante para esta zona de la ciudad", ha concluido.