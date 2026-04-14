La calle Oeste de Santa Isabel, en Zaragoza, se abre al público tras eliminar un muro e invertir 980.500 euros

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, y el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, inauguran la calle Oeste de Santa Isabel y hablan con una vecina en silla de ruedas - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

La calle Oeste en el distrito zaragozano de Santa Isabel, ha quedado abierta al público tras la supresión de un muro que la conecta con la calle La Iglesia, la renovación integral de las tuberías de abastecimiento de agua y la creación de un espacio de esparcimiento que incluye una zona de juegos adaptados para personas mayores y con movilidad reducida.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado esta calle de 130 metros de longitud y una anchura irregular de 23 metros de media que ha supuesto actuar en una superficie total de 3.042 metros cuadrados con una inversión total de 980.507,98 euros ejecutados por la empresa adjudicataria Construcciones Iberco "en plazo", aunque se ha demorado unas pocas semanas por las intensas lluvias de este invierno que han impedido trabajar algunos días, ha argumentado la regidora.

Chueca, acompañada de la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, y del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, han recorrido este trazado peatonal central con zona verde y arbolado a ambos lados y que termina en la zona de juegos adaptados, donde han conversado con un grupo de vecinos de Santa Isabel.

Asimismo, se ha ejecutado una calzada de 3,5 metros de ancho y un aparcamiento de 2,20 metros en el lado sur. Las aceras cuentan con baldosas pododáctiles con contraste de color en los puntos de paso de peatones.

La zona ajardinada lateral ha supuesto una inversión cercana a los 50.000 euros y se ha conservado un árbol protegido junto a la calle La Iglesia, además de plantar árboles del amor y castaños a ambos lados del andador central flanqueado por césped. Además, se han colocado bancos, papeleras y una fuente que también tiene un chorro más bajo para que puedan beber los perros.

"NO NOS GUSTAN LOS MUROS, SOLO LE GUSTAN A SÁNCHEZ"

En su intervención, la alcaldesa de Zaragoza ha relatado que esta obra comienza en 2022 cuando había un terreno con un muro que separaba a los vecinos de Santa Isabel e impedía la circulación u ese año el entonces alcalde, Jorge Azcón, hizo la expropiación de este terreno con un valor de 326.000 euros para atender una demanda vecinal de "muchos, muchos años de los vecinos de Santa Isabel que venían esperando que este terreno se transformase en una calle y que permitiese la circulación y la convivencia de los vecinos".

En este mandato se ha culminado esta reivindicación vecinal que ha permitido esta inauguración oficial tras eliminar el muro y transformar ese antiguo terreno en un espacio de convivencia y en una calle donde se puede circular en un único sentido que conecta la calle Oeste con la calle de La Iglesia.

"Esta calle representa perfectamente varias cuestiones, ha comentado Natalia Chueca entre las que ha citado el "compromiso" con la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Zaragoza de todos los barrios. "Mi gobierno no entiende de códigos postales", ha zanjado.

Asimismo, ha recordado que en el presupuesto municipal de 2026 se han reservado más de 26 millones de euros para la transformación integral de calles tras el acuerdo presupuestario con Vox a quien ha agradecido esa vocación de servicio público.

"Creo --ha opinado-- que estamos obligados los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza a dejarnos de muros y de divisiones como el muro que había aquí antes de esta transformación porque los muros solamente le gustan a Sánchez a nosotros no nos gustan los muros lo que nos gusta es ponernos de acuerdo y trabajar por el bien de los vecinos porque es así cuando, realmente, conseguimos mejorar la vida de las personas".

En este sentido, ha afirmado que seguirán transformando Zaragoza con actuaciones en "muy importantes en todos los barrios" para dejar claro que "los hechos y los datos constatan que nunca antes se había invertido tanto en Zaragoza en transformar las calles, las avenidas, como se está haciendo en este mandato".

Esta forma de proceder en el espacio público "sin duda, revierte en hacer de Zaragoza una ciudad más saludable, con mayor bienestar y calidad de vida para todas las personas de todas las edades y de todos los barrios", ha concluido.

MÁS QUE UNA OBRA

Esta actuación mejora la vida de los vecinos de Santa Isabel, pero también "reafirmamos el compromiso de Vox de seguir trabajando e influyendo para que Zaragoza avance con equilibrio, con sentido común y pensando siempre en los zaragozanos", ha dicho Eva Torres.

En su intervención, Torres ha considerado que la ciudad necesita "planificación, inversiones útiles y una apuesta decidida por todos sus barrios".

Ha recordado que esta obra obedece a antigua reivindicación vecinal "de la que se hizo eco Vox y que gracias a los acuerdos presupuestarios con el Partido Popular se ha podido hacer realidad" con la finalidad de "mejorar" la vida diaria de los vecinos".

La prolongación de la calle Oeste "no es solo una obra que mejora el entorno para quienes viven y trabajan aquí; es más movilidad, más seguridad, más limpieza", ha subrayado Torres.

Tras lamentar que durante "demasiado tiempo", distritos como Santa Isabel han sentido que su desarrollo "no avanza al mismo ritmo" que en otras zonas de Zaragoza, ha aplaudido esta intervención, para agregar que "no es suficiente y queda mucho por hacer".

Por ello, ha avanzado que desde Vox seguirán defendiendo infraestructuras que "realmente importan, que no responden a ideologías sino a necesidades reales". "La política útil --ha incidido-- es la que se traduce en calles mejor conectadas, en menos atascos, en más seguridad, mantenimiento y limpieza; en definitiva en más calidad de vida".