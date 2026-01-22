El cambio de 9.600 luminarias por led en Zaragoza ahorrará 2,1 millones anuales mejorará más de un 70% la visión

Calle con cambio de luminaria a led - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ahorrará 2,1 millones de euros anuales por el cambio de 9.600 luminarias de vapor de sodio por tecnología led del programa Reluzes, que además mejorará en, al menos, un 70 por ciento la visión nocturna de la ciudad, porque variará la forma de proyectar la luz del alumbrado público.

Se evitarán sombras y permitirá apreciar los colores con mas nitidez, además de que el haz de luz llega más lejos y se centra en el trayecto en lugar de expandirse hacia arriba como en la actualidad.

La sustitución de los puntos de luz ha comenzado el pasado mes de diciembre, se va a un ritmo diario de 50 lo que supone 1.300 leds nuevos que es un 18 por ciento de las 9.600 luminarias que se cambiarán en un año que es el plazo de otorga el IDAE --Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía-- al conceder un préstamo de 10 millones de euros a interés cero --el mayor logrado por ningún otra ciudad-- que permitirá devolverlo en 4,8 años al ritmo de un ahorro de 2,1 millones de euros de la factura de luz anual.

Este ahorro es el equivalente a dejar de emitir 1.307 toneladas de CO2 al año, que sería lo mismo que plantar 17.000 árboles del tipo de pino carrasco, como los ejemplares de los Pinares de Venecia.

Estos 9.600 puntos de luz del programa Reluzes que se cambiarán en un año, hasta el 6 de octubre de 2026 al ser esa fecha de 2025 cuando el IDAE concede el préstamo, se sumarán a otros tantos del programa 'Reluz y Dos' para el que se han pedido 10 millones y están pendientes de resolución, y todo ellos se sumarán a los 17.000 que ya se han cambiado por tecnología led. La cifra final aun quedará lejos de abarcar los 87.000 puntos de luz de todo Zaragoza por lo que se tendrá que acudir a nuevas convocatorias del IDAE o de otro tipo.

Dentro de las 17.000 luminarias ya cambiadas están las del entorno de la calles Pignatelli-Zamoray, en el Casco Histórico, que es uno de los distritos en los que ha continuado actuando y en la actualidad se trabaja en la calle San Vicente de Paúl y Don Jaime I, entre otras, además del parque de Macanaz.

Otros distritos a los que llegará el programa Reluzes son Arrabal, Barrio Jesús, San José, Torrero y La Paz. Con el próximo programa 'Reluz y Dos' se actuará en el Tercer Cinturón, Valdespartera y los parques donde se instalarán sensores de presencia por donde transiten los viandantes.

"MÁS SEGURIDAD"

Estos datos los ha aportado el consejero municipal de Urbanismo del ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano; y la jefa de Unidad de Mantenimiento y Obras del Alumbrado Público del Ayuntamiento de Zaragoza, María José Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación.

Sanz ha relatado que en lugar de una uniformidad del 50 por ciento se llegará al 70 por ciento lo que ofrece "mucha más seguridad en la calle", auque costará un poco adaptarse. Se verá como una "alfombra de luz", ha dicho metafóricamente para detallar que el ojo se adapta mucho mejor en la reproducción cromática y permitirá "ver mucho mejor lo que viene de frente, las diferentes alturas rebajes que pueda haber en la calle, los obstáculos, pero también los árboles y los edificios".

MEJORAS QUE SE PERCIBEN

Esta mejora obedece a que, a partir de 2027, la normativa no permitirá poner lámparas de descarga de gas, que se tendrán que sustituir por tecnología led, motivo por el que el IDAE lanzó la convocatoria de ayudas a la que Zaragoza acudió a la línea para ciudades de más de 50.000 habitantes y por concurrencia competitiva es la que más dinero ha logrado y conllevarán un ahorro energético de más del 70 por ciento.

Además, la reducción de la contaminación lumínica derivada de un exceso de intensidad o rango de luz conlleva una mejora de la salud humana porque no altera los ritmos circadianos; de la biodiversidad porque afecta al 65 por ciento de las especies nocturnas y también se logra evitar un desperdicio de luz hacia arriba y favorece la recuperación del patrimonio de un cielo estrellado que enlaza con los ODS de recuperar el derecho a ver el firmamento.

La intensidad lumínica varía del lugar a iluminar. Así, las vías principales alcanzan los 2.700 grados Kelvin para una mayor seguridad del tráfico rodado; mientras que desciende a los 2.000K en las zonas residenciales para un mayor confort visual y a los 1.800K en las riberas y zonas verdes para proteger la biodiversidad.

Una de las mejoras que se consigue es una mayor uniformidad en la zona que se ilumina y aunque se vea de color naranja la visión es más nítida y aumenta la percepción cromática. Esto se debe a que un metro por encima de un metro de la farola o la torre de luz no ilumina, lo que facilita que se concentre en la calle de forma uniforme eliminando sombras duras como las que provocan los árboles y hace que aumente la sensación de seguridad.

La luz se orienta hacia abajo provocando un efecto túnel que amplía la distancia iluminada y en el caso de la calle Alfonso I de las tres luces de cada farola se podría pasar a un solo farol.

La iluminación en países del sur varía a zona del norte de Europa, ya que mientras en Zaragoza puede haber luminarias cada 20 ó 30 metros en ciudades como Berlín están cada 50 metros una diferencia que obedece a que en el sur se hace más vida en la calle, ha precisado María José Sanz.

PLAZA DEL PILAR

Dentro del programa Reluzes, que ha avanzado Víctor Serrano, es el cambio de la iluminación de la plaza del Pilar para lo que se aprovecharán la instalación de las cámaras de conteo para regular la luz porque el actual exceso lumínico impide apreciar todos los detalles de la basílica, ya que a más intensidad menor capacidad de apreciar matices y detalles.