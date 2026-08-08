La campaña 'Guara Somontano sin colillas' se renueva para promover un turismo más responsable y sostenible

Durante esta nueva edición se distribuirán 5.000 ceniceros de bolsillo y reutilizables. - COMARCA SOMONTANO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Somontano de Barbastro, a través del Área de Turismo, pone en marcha una nueva edición de la campaña 'Guara Somontano sin colillas', una iniciativa de sensibilización ambiental que busca concienciar tanto a visitantes como a residentes sobre la importancia de preservar los espacios naturales y urbanos libres de uno de los residuos más contaminantes y habituales: las colillas.

La campaña, que se desarrolla de forma ininterrumpida desde 2019, se ha consolidado como una de las acciones de turismo responsable del destino Guara Somontano, promoviendo pequeños gestos que contribuyen de forma significativa a la conservación del territorio.

Durante esta nueva edición se distribuirán 5.000 ceniceros de bolsillo y reutilizables a través de colaboradores como ayuntamientos, oficinas de turismo y espacios museísticos, empresas turísticas y otros puntos de atención al visitante repartidos por toda la comarca. De este modo, se facilita a los fumadores una alternativa práctica para depositar las colillas hasta encontrar un contenedor adecuado.

Además del reparto de ceniceros, la campaña volverá a difundirse a través de redes sociales para recordar que una sola colilla puede contaminar grandes cantidades de agua, tarda años en degradarse y supone una amenaza para la fauna y la flora. Asimismo, una colilla mal apagada puede convertirse en el origen de un incendio forestal, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas y la sequedad de la vegetación incrementan el riesgo.

Con esta iniciativa, la comarca reafirma su apuesta por un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la corresponsabilidad y el respeto por el entorno, valores que forman parte de la estrategia del destino Guara Somontano, donde la conservación del patrimonio natural constituye uno de sus principales atractivos.

Bajo el lema 'Guara Somontano sin colillas', se hace un llamamiento a visitantes y vecinos para disfrutar del territorio de forma responsable, recordando que cuidar el paisaje es una tarea compartida y que pequeños gestos, contribuyen a mantener limpios los espacios naturales y a prevenir incendios, protegiendo así el valioso patrimonio ambiental de la comarca.

Además, esta iniciativa forma parte de las acciones recogidas en el Primer Manual de Buenas Prácticas para Destinos de Ecoturismo en España, promovido por la Asociación de Ecoturismo en España-Soy Ecoturista. Este documento establece un conjunto de recomendaciones para avanzar hacia un modelo turístico más responsable y sostenible, favoreciendo la conservación de la naturaleza, la participación de la población local y la preservación de la autenticidad cultural de los destinos, principios que el destino Guara Somontano viene impulsando a través de diferentes iniciativas de sensibilización ambiental.