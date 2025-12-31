La campaña 'Luces por Etiopía' recorre la plaza Concepción Arenal de Huesca y volverá a la ciudad el 5 de enero

HUESCA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plaza Concepción Arenal de Huesca ha acogido este miércoles, 31 de diciembre, el stand de la ONG Entarachen-Bosco Global, donde se ha podido adquirir el Calendario 2026 y contribuir con su causa solidaria, 'Luces por Etiopía'. Una campaña que volverá a salir a la calle el próximo 5 de enero.

Con el objetivo de apoyar las actividades en favor de niños y adolescentes del Centro Juvenil Don Bosco, en el barrio de Mekanissa, la ONG oscense Entarachen-Bosco Global ha vuelto a salir a las calles de la capital altoaragonesa en una nueva edición de su campaña 'Luces por Etiopía', tras haber cumplido dos décadas de actividad.

La impulsora de esta campaña, Teresa López, ha destacado que esta iniciativa "sigue cambiando vidas" y "construyendo un mundo más justo y sostenible, uniendo las calles de Huesca con los patios y las aulas de Mekanissa". López ha apuntado que la respuesta oscense siempre es muy positiva. Año tras año colabora con la ONG en favor de los más desfavorecidos.

La campaña 'Luces por Etiopía' levantaba el pasado 24 de diciembre un año más su particular telón solidario, proponiendo toda una serie de actividades en torno a la venta de su calendario 2026 y a las colectas que se realizan en la Plaza Concepción Arenal.

López ha explicado que para el Calendario 2026 se ha elegido el eslogan 'Protagonistas de la esperanza', una idea que se desgrana en doce imágenes, ganadoras y finalistas del VIII Concurso de Fotografía 'Un Viaje a la Esperanza', que conforman la exposición que la entidad mantiene en la sala de Caja Rural de Huesca.