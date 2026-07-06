Una campaña de micromecenazgo busca salvar el histórico Palomar del Bú de Cerveruela (Zaragoza)

Palomar del Bú, en Cerveruela, localidad de Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza. - HISPANIA NOSTRA

DAROCA (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

Hispania Nostra y la Asociación Cultural 'La Chaminera que humea' han lanzado una campaña de micromecenazgo para rehabilitar el Palomar del Bú, una construcción tradicional situada en lo alto de una montaña junto a Cerveruela, en la comarca zaragozana de Campo de Daroca, que se encuentra en muy mal estado de conservación y amenaza de ruina.

La campaña permanecerá activa hasta el 5 de agosto de 2026 y busca recaudar un mínimo de 14.000 euros para acometer la rehabilitación del edificio.

El objetivo óptimo asciende a 18.000 euros y permitiría completar su acondicionamiento y puesta en valor como espacio cultural abierto al público. Un símbolo de Cerveruela en riesgo de desaparecer El Palomar del Bú, visible desde cualquier punto de Cerveruela, es uno de los principales símbolos del pueblo, hasta el punto de que sus vecinos lo consideran su pequeño "castillo".

La Asociación Cultural La Chaminera que humea adquirió el inmueble en 2004 y realizó una primera obra de urgencia para retrasar su colapso. Sin embargo, su avanzado deterioro hace necesaria una intervención integral que garantice su conservación.

La rehabilitación presenta una dificultad añadida, ya que al palomar solo se puede acceder caminando. Por ello, vecinos, amigos y voluntarios están trasladando manualmente los materiales de construcción hasta el edificio en distintas jornadas de trabajo colectivo.

El proyecto dispone ya de buena parte de los materiales y contará con un profesional especializado en técnicas constructivas tradicionales, como el tapial y los morteros de cal y yeso. Las obras están previstas para este otoño y el presupuesto total de la intervención asciende a 35.000 euros.

DOS FASES PARA REHABILITAR Y PONER EN VALOR EL EDIFICIO

Los 14.000 euros correspondientes al objetivo mínimo de la campaña se destinarán a la primera fase de rehabilitación del palomar. La complejidad de los trabajos y su ubicación harán necesaria la instalación de un andamiaje profesional específico.

Los 4.000 euros adicionales permitirán completar una segunda fase de acondicionamiento, que contempla la instalación de una barandilla y un banco para disfrutar del mirador, así como paneles interpretativos sobre el paisaje, la historia del palomar y su nuevo uso.

En caso de superar los 18.000 euros, los fondos se destinarán a desarrollar con mayor ambición los contenidos de las exposiciones y a promocionar conjuntamente los dos palomares tradicionales de Cerveruela.

CUANDO EL PATRIMONIO SE CONVIERTE EN LUGAR DE ENCUENTRO

Cuando el patrimonio se convierte en lugar de encuentro Una vez rehabilitado, el edificio se convertirá en una pequeña sala de exposiciones permanentes dedicada a la paz y la libertad. Para desarrollar este nuevo uso, 'La Chaminera que humea' colabora con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza.

La sala permanecerá abierta al público en un paraje natural singular y buscará promover la reflexión sobre la cultura de la paz, al tiempo que conserva y da una nueva vida a un ejemplo de arquitectura tradicional.

El proyecto también contempla una intervención artística en los antiguos nidales del palomar. Cada uno llevará escrita una palabra relacionada con la paz y la libertad aportada por las personas que colaboren con la campaña, creando una obra coral integrada en el interior del edificio.

La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, destaca que "este proyecto reúne la conservación de la arquitectura tradicional, la implicación de toda una comunidad y la capacidad del patrimonio para adquirir nuevos significados. Salvar el Palomar del Bú supone proteger un símbolo de Cerveruela y convertirlo en un lugar abierto a la reflexión, la paz y la libertad".

MÁS DE 1,3 MILLONES DE EUROS MOVILIZADOS POR EL PATRIMONIO

Con esta nueva campaña, Hispania Nostra refuerza su labor como puente entre las comunidades locales y una ciudadanía comprometida con la conservación del patrimonio.

A través de su plataforma de micromecenazgo, la asociación ha impulsado cerca de 70 proyectos en toda España, que han logrado recaudar conjuntamente más de 1,3 millones de euros para recuperar bienes amenazados y darles una nueva vida.

La rehabilitación del Palomar del Bú se suma así a una red de iniciativas que demuestran que la participación social puede resultar decisiva para preservar el patrimonio cultural, especialmente en pequeños municipios donde estos bienes forman parte esencial de la memoria, la identidad y el futuro de sus comunidades.