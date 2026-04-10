La campaña 'Volveremos' 2026 incorpora novedades técnicas para ganar "eficiencia y rapidez" y mejorar la experiencia

Foto de familia de la presentación de las novedades de 'Volveremos'. - FABIÁN SIMÓN

Cada euro de inversión municipal y del Gobierno de Aragón ha generado 10,26 euros de ventas en 2025

El plazo para que nuevos municipios se sumen a esta iniciativa en 2026 finaliza el 14 de abril

ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Volveremos' incorpora novedades tecnológicas en su campaña 2026 para ganar "eficiencia y rapidez" y "consolidar el cambio de modelo impulsado por esta plataforma en el comercio aragonés", mejorando así la experiencia del ciudadano y del negocio.

En concreto, hay siete aspectos fundamentales. Por un lado, la integración con medios de pago (TPV), lo que permitirá simplificar la mecánica del pago en el comercio al integrarlo con su TPV. En este sentido, Ibercaja Banco participa en la certificación con los procesadores de Cecabank y Redsys, para disponer de la integración de la app 'Volveremos' en los terminales de los puntos de venta (TPVs) de los comercios. No obstante, los comercios que así lo deseen, podrán continuar con el sistema utilizado hasta ahora.

En cuanto a la incorporación de Verifactu, que facilitará la comprobación de importes mediante lectura de QR y reforzará la trazabilidad de cada operación, Ibercaja también ha intervenido en la la integración en el sistema de facturación electrónica de la Agencia Tributaria, obligatorio para las empresas a partir del 1 de enero de 2027 y para los autónomos a partir del 1 de julio de 2027.

Esta actualización permitirá a los establecimientos remitir automáticamente las facturas a Hacienda al emitirse el cobro desde la propia app del TPV.

La opción de crear un monedero de familia y amigos es otra innovación con la que transferir saldos a otros usuarios, facilitando una gestión más eficiente del saldo dentro del programa y minimizando los créditos no dispuestos a final de cada año.

Asimismo, la segmentación de las campañas las ajustará según municipio, temporada, perfiles de consumo o tipología de comercio; en el caso de las notificaciones push segmentadas, enviarán mejor información a cada usuario en función una serie de indicadores; y el 'back office' y cuadro de mando para ayuntamientos y comercios se convertirá en una herramienta propia para consultar información útil.

Toda la automatización de procesos reducirá trabajo manual, minimizará errores humanos y hará más ágil la gestión diaria del programa 'Volveremos'.

MOVER LA ECONOMÍA LOCAL

La rueda de prensa este viernes ha contado con la asistencia de la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte; el presidente de Cámara Zaragoza, Jorge Villarroya; el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno; el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero; y el presidente de Hiberus, Íñigo de Yarza.

Para Carmen Herrarte, estas novedades consolidan una apuesta que "ha demostrado que una política pública bien diseñada es capaz de activar la economía local y generar confianza entre la ciudadanía y sus instituciones". Ha recalcado que 'Volveremos' es "mucho más que un programa de descuentos" porque "hemos conseguido cambiar hábitos de consumo y competir con las plataformas digitales globales llevando a los ciudadanos a comprar a las tiendas de nuestras calles".

Sobre la fecha de inicio de la campaña 2026, Herrarte ha aclarado que "todavía no se conoce. Lo decimos a última hora porque avanzar el lanzamiento frena las ventas en los comercios".

Por su parte, Carlos Gimeno ha avanzado que las soluciones implementadas este año se han enfocado a "lo que los comercios y ciudadanos nos transmiten" para lograr "eficiencia y rapidez". Ha explicado que muchos de los comercios adheridos a 'Volveremos' cuentan con una sola persona trabajando en ellos, por lo que "cada segundo ganado en una transacción le da la vida" al establecimiento.

Otro de los retos pasa por gastar todo el saldo: "Nos transmiten los comerciantes que no podemos llegar a final de año con euros sin consumir", en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, ha contado Gimeno, "más de 200.000 euros no se han consumido al final" y por ello, ha continuado, "vamos a trabajar en monederos que se puedan intercambiar entre familiares y en alertas de atención".

"El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón estamos demostrando que no nos estancamos y vamos a exprimir, año tras año, las posibilidades de este programa para no morir de éxito", ha apuntado Carlos Gimeno, quien ha incidido en el valor de esta propuesta para "redescubrir" el pequeño comercio.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Desde Ibercaja, Enrique Barbero ha destacado que este proyecto de 'Volveremos' se traduce en "consumo y competitividad del tejido empresarial del comercio" y lo ha resumido en "colaboración, impulso y resultados". Asimismo, el director del área de negocio de Pagos y Consumo de la entidad, Víctor Royo, ha comentado que se ha aprovechado "toda la tendencia de la tecnología de plataformas abiertas, de integración de sistemas, con el objetivo de dar mejoras de usabilidad".

En el caso de Hiberus, Íñigo de Yarza ha manifestado que su principal función ha sido "darle robustez y escalabilidad" al proyecto "y muchísima fiabilidad", puesto que el hecho de pasar de uno a más de 60 municipios, con el aumento de operaciones que conlleva, ha supuesto un "reto tecnológico".

También desde la tecnológica aragonesa, su responsable de Proyectos, Juan Domingo, ha indicado que es importante mantener la capacidad de la app, que registra "miles de operaciones en minutos, sobre todo en las primeras horas", al mismo tiempo que presentar novedades al ciudadano, comercios y ayuntamientos.

"Tenemos que reinventarnos. No podemos dejar que la aplicación muera en un estado en el que ya es muy exitosa. Por supuesto, contamos siempre con los ciudadanos, los comercios y los municipios para saber qué es lo que ellos esperan", ha subrayado Juan Domingo.

El presidente de la Cámara de Comercio ha hecho hincapié en la participación de esta institución, desde hace seis años, en un 'Volveremos', que contribuye al "fortalecimiento" de la economía aragonesa. "Hemos sido testigos de la marea social alrededor de este gran proyecto", ha anotado.

'VOLVEREMOS' EN ARAGÓN

En 2025, el programa 'Volveremos' generó compras en el comercio de proximidad de Aragón por valor de 98 millones de euros. Solo en 2025, el Gobierno de Aragón invirtió en este programa 5 millones de euros que, añadidos a una cantidad similar aportada por 62 ayuntamientos del territorio.

El año pasado a través de 'Volveremos' se realizaron 1.155.000 transacciones en 3.412 comercios. En la actualidad, hay 136.400 usuarios en dicha plataforma y en 2025, por cada euro invertido se generaron más de diez en el comercio de la comunidad autónoma.

Dichas cifras han llevado al comercio aragonés a liderar los rankings de crecimiento nacionales. Así lo demuestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística que dicen que el comercio al por menor aragonés creció en febrero un 4,2%, el doble que la media nacional. Aragón lidera a todas las comunidades en este ranking.

En el caso de la ciudad de Zaragoza, las ventas a través de este programa de incentivos al consumo crecieron casi un 30% en el pasado ejercicio y superaron los 81.300.000 euros, la cantidad más alta desde su comienzo en 2020, siendo la quinta ocasión consecutiva que se produce un récord.

Por cada euro de inversión municipal y del Gobierno de Aragón se generaron 10,26 euros de ventas en más de 2.000 comercios de la ciudad, que se beneficiaron de 937.000 transacciones, un 30% más que en 2024.

En el último ejercicio, el incremento de ventas superó los 18,4 millones de euros y cada euro de inversión pública, autonómica y municipal, generó un efecto multiplicador de 10,26 euros en los negocios adheridos, casi un euro más que en la campaña de 2024.