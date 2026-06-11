El campo de fútbol La Nueva Romareda eleva su estructura y ya proyecta su futura geometría exterior

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las obras del estadio de La Nueva Romareda - DANI MARCOS

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza y presidenta del Consejo de Administración de La Nueva Romareda, Natalia Chueca, ha realizado una visita y un balance técnico detallado sobre el estado y la evolución de las obras de construcción del futuro estadio de fútbol, del que se aprecia que ha comenzado a elevarse su estructura y ya proyecta su futura geometría exterior.

Coincidiendo de forma simbólica con el partido inaugural del Mundial de Fútbol de Norteamérica, la capital aragonesa reafirma su firme posicionamiento y su sólida candidatura para convertirse en sede oficial de la Copa del Mundo de la FIFA en el año 2030. "Las obras del nuevo templo zaragocista avanzan a un ritmo extraordinario y con el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos", ha apuntado la primera edil

Chueca ha querido destacar la trascendencia de este día, vinculando la cita mundialista actual con las aspiraciones internacionales de la ciudad. "Con la mirada puesta en el futuro del deporte y en la proyección exterior de nuestra ciudad", ha manifestado "el profundo orgullo que supone ver cómo el nuevo equipamiento toma forma día tras día".

"Con la superación de esta fase constructiva y la mirada puesta fijamente en los requisitos de la FIFA, Zaragoza demuestra con hechos y datos que no solo observa con expectación el arranque del torneo en el continente americano, sino que trabaja de manera activa y a pleno rendimiento para levantar el escenario perfecto que recibirá al mundo del fútbol en la inolvidable cita de 2030", ha aseverado Chueca.

Los informes técnicos confirman que "los trabajos han superado con éxito su etapa más compleja y delicada: la cimentación profunda y la ejecución estructural bajo rasante", ha apuntado Natalia Chueca.

Con los cimientos completamente consolidados y el grueso de las estructuras de los sótanos terminado, "la geometría definitiva del estadio empieza a ser visible desde el exterior, marcando un hito visual para los ciudadanos, que a partir ahora irán viendo cómo se levanta la figura de todo el edificio", ha explicado la regidora municipal.

LAS ZONAS

Por zonas, en el Gol Sur, "ya se ve la estructura en altura, que se encuentra totalmente finalizada, a falta de la cubierta, lo que permite apreciar con total claridad la envergadura, la inclinación y la futura capacidad de esta grada", ha informado Natalia Chueca.

En la actualidad, los operarios se centran con intensidad en el montaje de las vigas portagradas, elementos sobre los cuales se instalarán los asientos en las fases posteriores del proyecto.

Mientras, en la Tribuna Este, junto al paseo de Isabel La Católica, "los esfuerzos se concentran en la segunda planta, avanzando en paralelo con la ejecución de los grandes pórticos del nivel intermedio y el desarrollo de los taludes que conformarán la grada inferior", ha avanzado Natalia Chueca.

En esta zona ya se empieza a diferenciar nítidamente la dualidad del diseño arquitectónico: por un lado, la estructura del graderío deportivo y, por el otro, el sector destinado a los usos terciarios que dinamizará el paseo de Isabel la Católica.

Por su parte, el Gol Norte "sigue de cerca la estela de progreso marcada por el Gol Sur, y los equipos técnicos continúan levantando la estructura de pórticos y se progresa activamente en la consolidación de la futura fachada que lindará con el entorno del Auditorio de Zaragoza", ha detallado la edil.

Por último, en la Tribuna Preferente, junto a la plaza de Eduardo Ibarra, "el sector avanza con paso firme y seguro después de haber concluido la cimentación y losas de los sótanos del nivel -2, donde estarán, entre otros espacios, la entrada al terreno de juego, los vestuarios o la sala de prensa", mientras que el nivel -1 se encuentra ya en una fase muy avanzada de ejecución.

Asimismo, se trabaja de forma coordinada en el túnel de accesos principales que comunicará el recinto directamente desde la calle Juan II de Aragón.

210 OPERARIOS Y 10 GRÚAS

Este ritmo de trabajo tan exigente es el resultado directo de una planificación logística de primer nivel. En la actualidad, operan de forma simultánea en el recinto un total de 10 grúas-torre de proporciones gigantescas, encargadas del izado de los elementos estructurales de gran tonelaje.

El factor humano es igualmente clave al haber una media de 210 trabajadores desempeñan sus funciones sobre el terreno organizados de forma eficiente en dos turnos diarios, cubriendo jornadas de lunes a sábado.

Junto a la excelencia técnica, la sostenibilidad se ha erigido como el pilar fundamental e innegociable de La Nueva Romareda. El proyecto ha destacado internacionalmente por su ejemplar gestión de residuos, consiguiendo reciclar o valorizar más del 90 por ciento de los materiales procedentes del antiguo y mítico estadio.

Esta gestión ambiental pionera ha valido al proyecto la obtención de la prestigiosa certificación de sostenibilidad BREEAM ES 2025, garantizando que el futuro equipamiento sea un modelo de eficiencia energética y respeto medioambiental.

La magnitud de este hito de ingeniería urbana se refleja fielmente en los volúmenes de recursos materiales y humanos movilizados hasta la fecha. Ya se han usado 43.717 metros cúbicos de hormigón estructural vertido, se han colocado 2,5 millones de kilos de acero de alta resistencia, se han excavado 20.110 metros cúbicos de tierras, y la superficie de encofrado --fenólico y metálico-- suma los 42.160 metros cuadrados.

Más allá de su evidente uso e impacto en el ámbito deportivo, el nuevo complejo está diseñado conceptualmente para convertirse en un pulmón financiero, cultural y social para Zaragoza.

Con la inclusión de 19.521 metros cuadrados destinados específicamente a usos terciarios y comerciales, complementados por otros 5.042 metros cuadrados de áreas de apoyo logístico, el impacto del recinto redefinirá la actividad de la zona.