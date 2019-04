Los candidatos descansarán, harán ejercicio y disfrutarán de sus familias y amigos en la jornada de reflexión

Publicado 27/04/2019 5:59:53 CET

ZARAGOZA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos aragoneses a las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, aprovecharán la jornada de reflexión de este sábado, día 27, para descansar tras quince intensos días de campaña, practicar deporte y disfrutar de la compañía de sus familiares y amigos.

El candidato del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, descansará tras "24 días sin parar ni un minuto" porque "ya va siendo hora de que tengamos un poquito de descanso". Paseará a su perro, desayunará, hará alguna compra, realizará ejercicio, cocinará y, por la tarde, reposará. "La paella la dejamos para el día siguiente de las elecciones", ha confesado.

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Susana Sumelzo, va a pasar el día de reflexión en su casa, en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, a donde no ha acudido desde hace 12 días a causa de la campaña electoral.

Allí estará con su hijo, que tiene "carta blanca", ha dicho, para poder hacer los planes que quiera, como ir en bicicleta o en monopatín, además de que ha comentado que igual aprovecha para ir a comprarle unas zapatillas, porque las que tiene "se le han roto".

Sumelzo ha comentado que hará "vida normal", procurará descansar y, por la noche, verá la televisión y lo que dicen los medios de comunicación. Ha asegurado que dormirá tranquila porque lo que ocurra este domingo "ya no depende de nosotros".

Por su parte, el candidato socialista al Senado por Zaragoza, Miguel Dalmau, ha explicado que aprovechará para dormir un poco y después se reunirá con sus compañeros de partido, en Utebo, localidad de la que es alcalde, para distribuir a los interventores y apoderados que actuarán en la jornada electoral del domingo.

DEPORTE PARA DESCONECTAR

"Nos organizaremos y charlaré con ellos para ver cómo han visto la campaña", ha apuntado el candidato, mientras que dedicará a la tarde a estar con la familia y los amigos.

El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, ha mencionado que no ha parado "ni un minuto" esta campaña electoral, por lo que todavía no ha decidido lo que va a hacer en la jornada de reflexión. No obstante, ha señalado que está seguro de que va a pasar tiempo con su mujer y con sus perros, además de descansar: "Llevo un montón de horas de sueño de déficit y algún día las tengo que recuperar".

El cabeza de lista de Cs al Congreso por la provincia de Zaragoza, Rodrigo Gómez, ha explicado que dedicará la jornada de reflexión a hacer deporte. "Es algo que no he podido hacer en estos quince días", ha comentado.

"Me gusta el deporte, antes hacía mucho deporte y con mi actividad política bajé también la actividad deportiva, pero necesito ya, después de quince días, salir a correr un poco por el Parque Grande, que me vendrá muy bien para desconectar de todos estos días y coger pilas para el domingo", ha manifestado.

Este domingo, Rodrigo Gómez votará en Teruel, dado que a pesar de estar empadronado en Zaragoza ha habido problemas con el cambio de censo y finalmente acudirá a votar a la capital turolense.

El candidato de Vox Zaragoza al Congreso, Pedro Fernández, dedicará el día "a estar con la familia, leer y practicar deporte, con el deseo de que el día de la votación se celebre sin incidentes y con la más alta participación posible, que será ejemplo del compromiso de los españoles con el futuro de la Nación".