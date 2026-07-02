La cantautora Pilar Almalé abre el ciclo 'En torno al agua' de la DPZ en Paracuellos de Jiloca (Zaragoza)

La cantautora y violagambista aragonesa Pilar Almalé. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de música refrescante 'En torno al agua' de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) comienza este viernes, 3 de julio, en Paracuellos de Jiloca con la actuación de la cantautora Pilar Almalé a las 22.30 en la Terraza Balneario y continuará al día siguiente, con el compositor Miguel Tena, a las 20.30 en la plaza de España de Ateca.

'En torno al agua' es una propuesta cultural itinerante que conecta la experiencia musical en directo con espacios naturales, termales y localidades históricamente vinculadas al agua: balnearios, villas termales, pueblos con ríos emblemáticos y territorios con proyectos de sostenibilidad hídrica en torno a los ríos Piedra y Mesa, ha informado la institución provincial.

Este ciclo de música refrescante apuesta por escenarios al aire libre en pequeños municipios para ofrecer al público una experiencia cercana y participativa.

Los músicos y artistas comparten las jornadas con vecinos, visitantes, usuarios de los balnearios y turistas, generando un ambiente de convivencia e intercambio. Las actuaciones son de entrada libre y gratuita.

PILAR ALMALÉ

Pilar Almalé, ganadora del Premio Artes y Letras en la categoría de Música en 2025, presenta 'Golondrinas', su trabajo en solitario, en el que combina viola da gamba, voz y pedales sonoros, dando lugar a una propuesta tan íntima como poderosa. Este disco fue nominado a Mejor Álbum Aragonés de 2024 por los Premios Aragoneses de la Música.

Cantado en cinco lenguas, 'Golondrinas 'pone en diálogo músicas de diferentes orígenes y épocas, abrazando la tradición desde una mirada contemporánea y experimental.

Con la viola da gamba y la voz como ejes centrales, Almalé derriba las fronteras entre la música antigua y la música moderna. Su repertorio, cargado de intimidad y fuerza expresiva, abarca desde piezas medievales y renacentistas hasta versiones de canciones del siglo XX y composiciones propias.

En menos de un año ha tocado y cantado en escenarios nacionales e internacionales, con presentaciones en Eslovenia, París, Marruecos, Italia --Roma y Frascati--, Galicia --Oia, Vigo y Ourense--, Santander, Aragón y Andalucía, entre otros.

MIGUEL TENA

Miguel Tena, hijo de Manolo Tena, es un compositor, letrista y cantante nacido en el barrio de Lavapiés (Madrid) en el seno de una familia ligada a la efervescencia del movimiento de la Movida Madrileña.

Hace nueve años que Miguel Tena, hijo de Manolo Tena, editó su primer álbum y no ha dejado de trabajar en la música desde entonces, con nuevos grupos, singles, discos, y actuaciones. Una de las últimas es 'Hambre de piel', canción compuesta junto a Carlos Nebot durante el confinamiento.

Además, forma parte del trío Noche Igual, sigue componiendo en solitario, y acaba de presentar su nuevo single en su proyecto de chill out y música electrónica Kitsune Dreams.

Dos años después del fallecimiento de Manolo Tena, lanzó su primer EP, con el que confesaba presentar toda la herencia musical de su padre en cinco canciones: 'Al final del boulevard', 'Magia negra', 'Volver a empezar', 'Mi otra mitad' y 'No mires atrás'.