Capella de Ministrers cierra este viernes en Jaca el Festival Internacional Camino de Santiago

JACA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El grupo musical Capella de Ministrers, bajo la batuta de Carles Magraner, cerrará este viernes, 22 de agosto, a las 22.30 horas, en la Ciudadela de Jaca, las actuaciones de la trigésimo cuarta edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago, con un programa basado en la cantata 'Carmina Burana'.

El 'Codex Buranus', del siglo XIII, es una colección de 250 canciones hechas famosas en el siglo XX por los 'Carmina Burana' de Carl Orff, que hablan de una Edad Media "exuberante y violenta, cínica y apasionada".

Esta recopilación revela la importancia del canto como instrumento de entretenimiento, así como de enseñanza y propaganda, durante los años de la gran temporada trovadoresca.

Se trata, en definitiva, "del mejor lirismo europeo que trasciende las fronteras", concebido por autores deseosos de oponerse a la corrupción política, a la hipocresía religiosa y, al mismo tiempo, dispuestos a apreciar los placeres de la vida, la naturaleza y el sexo, dentro de un régimen inquisitorial "alimentado por el miedo al otro".

Capella de Ministrers está formado por las voces de Élia Casanova, Laia Blasco y Rosa García, Carles Magraner a las violas, Jota Martínez a la zanfona, laúd y címbalos, Eduard Navarro a la cornamusa, chirimía y laúd, David Antich a las flautas y Pau Ballester a las percusiones. El coro reúne a los tenores Ignacio Lequerica, Álvaro Soto y Josema Bustamante, así como a los bajos Antonio Sabuco y Daniel Muñoz.