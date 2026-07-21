La capital aragonesa alcanza el 77% de ejecución en el proyecto Reluzes, de renovación del alumbrado público

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa continúa avanzando a buen ritmo en la mayor transformación del alumbrado público. El proyecto Reluzes, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha logrado ya la actualización a tecnología LED de más de 7.400 luminarias públicas, lo que representa cerca del 77% del total previsto en esta ambiciosa iniciativa de eficiencia energética y modernización urbana.

Zaragoza cuenta con un ingente sistema de alumbrado público compuesto por más de 85.680 puntos de luz. Antes del inicio del plan, la inmensa mayoría de estos (75.309 luminarias) funcionaban mediante tecnologías obsoletas de alto consumo, como lámparas de descarga de vapor de sodio de alta presión o halogenuros metálicos.

El alumbrado público es históricamente una instalación municipal gran consumidora de energía, funcionando más de 4.300 horas al año (lo que representa cerca de la mitad de las horas totales de un año completo). Con las obras impulsadas por Reluzes, que contemplan la sustitución total de casi diez mil puntos y la renovación de 81 cuadros de mando, el consumo del sistema intervenido experimentará un ahorro drástico del 70,58%. Esto supone pasar de los 6.809.364 kWh/año originales a una previsión de tan solo 2.003.409 kWh/año.

Del mismo modo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recordado que los técnicos municipales, mientras finalizan el proyecto Reluzes, ya trabajan para ejecutar el proyecto ReluzYDos, la ambiciosa segunda fase de su plan integral de modernización del alumbrado público. Para llevar a cabo esta segunda parte de la profunda renovación del alumbrado público, ReluzYDos cuenta con otro presupuesto de 9,96 millones de euros, una inversión también respaldada por la concesión de otro crédito en condiciones muy favorables por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La intervención en su segunda fase contempla el suministro y montaje de otras 8.999 luminarias, la adecuación o renovación integral de otros 72 cuadros eléctricos y la incorporación de todos los elementos auxiliares necesarios para completar la modernización de la instalación. En definitiva, cuando los dos planes estén ejecutados, se traducirá en un gran ahorro económica para las arcas municipales y en la mayor protección del planeta.

Por un lado, tras una inversión cercana a los 20 millones de euros, la factura energética de estas luces pasará de rondar los 6 millones de euros a tan solo 1,6 millones, dejando un ahorro anual de 4,2 millones de euros cada año para el municipio. Por otro, esta reducción en el consumo eléctrico evitará la emisión directa de 2.614 toneladas de CO2 al año, dando un paso de gigante hacia la sostenibilidad y rebajando el impacto medioambiental de la ciudad.

RECTA FINAL DE RELUZES

El ritmo de implantación de Reluzes avanza en sintonía con el calendario previsto para las actuaciones. Hasta la fecha, el proyecto ha consumido el 80% de su plazo de ejecución, habiéndose completado 284 días de trabajo de los 335 días totales estipulados para la finalización de las obras.

El progreso de la instalación, que se divide en diferentes lotes de actuación, muestra un desarrollo muy positivo en toda la ciudad. Destaca especialmente el avance en el Lote 2.1 (el barrio de La Paz y el entorno del Parque Pignatelli), que lidera la ejecución rozando el 90% de implantación (un 89,81%, con 2.036 luminarias actualizadas de las 2.267 previstas).

Le siguen muy de cerca el Lote 1.3 (entorno de Doctor Cerrada-Paseo Teruel y el barrio de Jesús), con un 83,31% de avance (1.223 puntos de luz renovados), y el Lote 2.2 (zona alta de San José y el sector de El Rabal-Parque del Tío Jorge), que ya alcanza el 77,23% (1.353 luminarias). Por su parte, el Lote 1.1 (cona central del Casco Histórico y el Paseo Echegaray y Caballero) progresa a buen ritmo situándose en el 72,20% de ejecución con más de 2.000 luces sustituidas, mientras que el Lote 1.2 (El Gancho y San Agustín-La Magdalena) se encuentra al 56,82% de su desarrollo.

Con el despliegue del Proyecto Reluzes, Zaragoza da un paso decisivo hacia la sostenibilidad, mejorando drásticamente la calidad lumínica de sus calles y logrando una reducción sin precedentes en el consumo energético y las emisiones, consolidando así un modelo de ciudad más verde y eficiente.

La ejecución de todo el proyecto supone una inversión global de 9.992.348,58 euros y cuenta con un decisivo respaldo para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. Estos fondos, gestionados a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se materializan mediante un crédito a interés cero.

El consistorio devolverá este importe, tras un primer año de carencia, en 9 anualidades de 1.110.260,95 euros cada una. Los ahorros que el proyecto genera anualmente (casi 3 millones de euros) cubren y superan con creces el importe de cada anualidad, por lo que la inversión es enormemente rentable para la ciudadanía.

Más allá del simple cambio a tecnología LED menos contaminante, la renovación implica una verdadera modernización del sistema mediante la implantación de una plataforma de gestión inteligente. El uso de innovadores sistemas de telegestión permitirá la regulación de los horarios, el encendido nocturno o el control de la intensidad de iluminación según el aforo de cada vía, además de asegurar un flujo constante de información en tiempo real entre la instalación técnica, los gestores municipales y los ciudadanos.

RELUZYDOS, UNA SEGUNDA FASE

Del mismo modo, se ultiman los pasos administrativos para ejecutar el proyecto ReluzYDos, la segunda fase del plan integral de modernización del alumbrado público. Con el fin de ordenar esta vasta intervención en función de las distintas áreas urbanas y facilitar así la posterior contratación del suministro y montaje, el proyecto se ha organizado en cinco zonas operativas agrupadas en dos grandes ámbitos, denominados Lote A y Lote B.

El Lote A comprende la sustitución de 4.014 luminarias y 38 centros de mando, que actualmente suman una potencia instalada de 776,84 kilovatios. Este primer bloque se divide a su vez en dos áreas de actuación. La zona A.1 actualizará 1.960 luminarias y 19 cuadros en vías y espacios verdes tan relevantes como la Vía de la Hispanidad, la Avenida de Gómez Laguna, el Jardín de Invierno, el Polígono Puerta Norte y los parques de Delicias, la Sedetania, la Ciudad del Transporte, los Cineastas, los Poetas, el Respeto y Teresa Perales.

Por su parte, la zona A.2 renovará 2.054 luminarias y otros 19 cuadros eléctricos en el Paseo del Canal, el entorno del Cementerio, la Carretera de Valencia, el Parque de la Granja y el enlace de autopistas junto a Santa Isabel.

El segundo gran bloque, correspondiente al Lote B, concentra la intervención sobre 4.988 luminarias y 34 centros de mando, cuya potencia instalada actual alcanza los 962,35 kilovatios. Este ámbito se despliega en tres sectores estratégicos de la capital aragonesa. La zona B.1, con 1.624 puntos de luz y 12 cuadros, se centrará en la Ronda de la Hispanidad y el Parque de Miraflores.

La zona B.2 destinará 1.755 luminarias y 13 cuadros eléctricos a mejorar la iluminación del Parque del Agua y la Ribera del Ebro. Finalmente, la zona B.3 completará este lote con 1.606 luminarias y 9 cuadros de mando que transformarán por completo el alumbrado del Recinto Ferial y la Avenida de la Ilustración.