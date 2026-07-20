La capital aragonesa cerrará en noviembre el primer circuito nacional de Hyatlón

De izquierda a derecha, el presidente de la Federación Aragonesa de Triatlón, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, el presidente de la Federación Española de Triatlón, y la subdirectora general de Deporte del Gobierno de Aragón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza será los próximos 28 y 29 de noviembre el escenario de la gran final del primer circuito nacional de Hyatlón, la nueva modalidad federada de deporte híbrido impulsada por la Federación Española de Triatlón. La Feria de Zaragoza albergará una cita que, además de cerrar el estreno del circuito, será la única prueba que contará con el recorrido completo de ocho estaciones, convirtiéndose en la referencia organizativa de una disciplina que aspira a consolidarse a nivel internacional.

La presentación del evento ha contado con la participación de la subdirectora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García; el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, y representantes de la Federación Aragonesa de Triatlón, quienes han coincidido en destacar el carácter pionero de la cita y el crecimiento que está experimentando el deporte híbrido.

Cristina García ha subrayado la importancia de que Aragón forme parte del nacimiento de este nuevo circuito. "El deporte híbrido está teniendo una acogida muy importante en la sociedad española y creo que no podía ser que Zaragoza se quedara fuera", ha señalado, destacando que la capital aragonesa es actualmente "la sede con más inscritos", con cerca de 700 participantes cuando todavía restan cuatro meses para la celebración del evento. "Esperamos que esto sea el principio de algo importante. Somos ambiciosos en esta primera edición y queremos seguir creciendo", ha añadido.

La responsable autonómica ha recordado que Zaragoza será la única sede que contará con las ocho estaciones reglamentarias del Hyatlón, un formato equivalente al de las grandes competiciones internacionales de deporte híbrido. Además, ha destacado la respuesta obtenida desde la apertura de las inscripciones y ha confiado en que las cifras continúen aumentando durante los próximos meses.

El circuito nacional arrancará en Madrid y concluirá en Zaragoza tras pasar también por La Nucía y Gran Canaria, consolidando a la capital aragonesa como el cierre de la primera edición de una competición que nace con vocación de continuidad.

La prueba se celebrará en la Feria de Zaragoza, un recinto que, según los organizadores, reúne las condiciones necesarias para albergar un evento de estas características y permitir el desarrollo íntegro del recorrido.

UNA DISCIPLINA QUE ENTRA EN EL TRIATLÓN

El presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, ha explicado que el gran cambio para este deporte llegó cuando la Federación Inernacional de Triatlón incorporó oficialmente el deporte híbrido como una de sus modalidades, una decisión posteriormente ratificada por el Comité Olímpico Internacional. En España, esta integración ya ha sido reconocida por el Comité Olímpico Internacional. En España, esta integración ya ha sido reconocida por el Consejo Superior de Deportes, lo que convierte al Hyatlón en una modalidad oficial dentro de la federación nacional.

"Que entre una federación significa legitimar un deporte", ha afirmado Hidalgo. "Hasta ahora los deportistas tenían competiciones organizadas por operadores privados, pero no existía un reconocimiento oficial. Ahora tienen una meta legítima, igual que cualquier otro deportista".

El dirigente ha señalado que la incorporación del deporte híbrido permitirá acercarse a un colectivo de más de 8,3 millones de personas que practican actividad física en gimnasios y centros de fitness. Además, considera que las nuevas tendencias del Comité Olímpico Internacional favorecen disciplinas con gran seguimiento social y capacidad de crecimiento. "El deporte híbrido tiene mucho recorrido y creemos que puede formar parte del camino olímpico", ha asegurado.

Hidalgo ha destacado el interés internacional que está despertando el modelo organizativo español. Según ha explicado, federaciones de países como Colombia, Uruguay y México asistirán a la prueba de Zaragoza para conocer de primera mano el funcionamiento del circuito, mientras que varias federaciones europeas ya han mostrado interés por replicar el modelo impulsado desde España.

"España está siendo pionera en poner en marcha este circuito y Zaragoza no solo forma parte de la primera iniciativa nacional, sino también de una referencia mundial en el desarrollo del deporte híbrido", ha reseñado.

ZARAGOZA ESTRENARÁ NOVEDADES COMPETITIVAS

El presidente de la Federación Española ha avanzado además que la cita zaragozana incorporará importantes novedades deportivas. Entre ellas, la creación por primera vez de una categoría élite de dobles mixtos, inexistente hasta ahora en este tipo de competiciones, con el objetivo de seguir ampliando las posibilidades competitivas de la modalidad.

Asimismo, ha manifestado que la organización trabaja junto a entrenadores, deportistas y organizadores especializados para introducir mejoras que aporten valor al circuito desde su primera edición y convertirlo en una referencia internacional.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha mostrado su convencimiento de que la prueba será un éxito. "Zaragoza es ciudad de experimentos y si vamos primeros en inscripciones esto chuta seguro", ha resaltado. Brocate ha defendido que se trata de un deporte "que puede practicar todo el mundo, no solo la élite", y ha destacado el potencial del deporte híbrido para atraer a nuevos practicantes, especialmente entre la población joven.

En este sentido, el edil ha recordado la experiencia previa de Zaragoza acogiendo competiciones de disciplinas similares y ha mostrado su deseo de que, en futuras ediciones, el evento pueda trasladarse también a otros espacios de la ciudad para acercarlo todavía más al público.

Desde la Federación Aragonesa de Triatlón han agradecido el respaldo institucional recibido y han puesto el acento en los valores que representa esta nueva modalidad. Sus responsables han destacado la capacidad del deporte para "unificar" a la sociedad y han defendido que Aragón continúa consolidándose como un territorio de referencia para la organización de competiciones nacionales. "Podemos sentirnos muy orgullosos y debemos continuar en esa línea", han concluido.