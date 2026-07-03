La capital aragonesa dispondrá de un nuevo autocine de verano en Puerto Venecia

El Autocine Puerto Venecia tiene capacidad para 200 vehículos. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ver una película desde el coche será posible este verano en la capital aragonesa. El shopping resort abrirá al público este sábado Autocine Puerto Venecia, un nuevo espacio de cine al aire libre que se instalará junto a Leroy Merlin y que permanecerá activo hasta el 6 de septiembre.

El recinto se ha diseñado para acoger más de 200 coches y hasta 600 personas, con una programación adaptada a las noches de verano y al formato propio de un autocine. La apertura al público general tendrá lugar este sábado, 4 de julio, con la proyección de Obsession, incorporándose así a la oferta de ocio de la ciudad como una alternativa diferente.

Además de las proyecciones, el espacio contará con una zona food truck con palomitas, refrescos y hot dogs, así como con un área al aire libre desde la que los asistentes podrán cenar y seguir viendo la película. El recinto abrirá cada día desde las 19.30 horas y las sesiones comenzarán a las 22.00 horas.

La propuesta funcionará como sala 12 de Cinesa y las entradas ya están a la venta, exclusivamente, a través de cinesa.es y de la app de Cinesa. El Autocine cuenta con la colaboración de EDMI, empresa líder a nivel nacional en el alquiler de grupos electrógenos con más de 25 años de experiencia y origen aragonés.

Durante las primeras semanas, la cartelera con títulos como 'Obsession', el 4 de julio; 'Backrooms', el 5 de julio; 'El día de la revelación', el 6 de julio; 'Michael', el 7 de julio; 'Cumbres borrascosas', el 8 de julio; 'Minions & Monsters', el 9 de julio; 'Supergirl', el 10 de julio; 'Proyecto Salvación', el 11 de julio; 'La asistenta', el 12 de julio; 'Haciendo amigos', el 13 de julio; 'Toy Story' el 14 de julio; 'El castillo en el cielo', el 15 de julio; y 'Torrente presidente', el 16 de julio.

La programación podrá estar sujeta a modificaciones y se irá actualizando a través de los canales oficiales de Cinesa. "La puesta en marcha de Autocine Puerto Venecia nos permite seguir incorporando experiencias diferenciales para nuestros visitantes. Queremos que este verano el shopping resort sea también un lugar en el que disfrutar del cine de una forma distinta, al aire libre y con una propuesta cómoda, cercana y pensada para todos los públicos", ha destacado la gerente del centro comercial y de ocio, Yolanda Gimeno.

SOBRE PUERTO VENECIA

El shopping resort es el complejo comercial más grande de España, con 600.000 metros cuadraros de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y uno de los más grandes de Europa.

El centro roza el 100% de ocupación, con más de 240 locales, de los cuales el 25% son emprendedores de Aragón que son parte de Puerto Venecia con su propia marca o a través de franquicias.

El complejo comercial combina la mayor selección de marcas y establecimientos, con una oferta gastronómica diversa, con más de 40 restaurantes muchos de ellos en zonas exteriores. Además, Puerto Venecia se mantiene como uno de los líderes del sector alcanzando los 20,7 millones de visitantes al año y ha sido reconocido como uno de los tres centros más influyentes de MAPIC en la categoría 'Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years' en 2025.