La capital aragonesa impulsa el estudio de su futuro modelo de depuración de aguas residuales

El consejero municipal Víctor Serrano, tercero por la izquierda, durante una visita a la depuradora de La Almozara. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación pública los pliegos para realizar los análisis y estudios necesarios que definan un nuevo modelo de depuración de aguas residuales para la ciudad.

"El objetivo es analizar y plantear el diseño de cómo debe ser el futuro sistema de depuración de Zaragoza para cumplir la normativa europea y garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la capacidad de crecimiento", ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha resaltado que con este proceso de estudio y redacción, valorado en 537.082,70 euros, "se dibujarán las posibles alternativas, con la ampliación, renovación o construcción de nuevas instalaciones, y se desarrollarán los anteproyectos".

Con el objetivo de "garantizar un servicio integral, eficiente y adaptado a los retos medioambientales de las próximas décadas, esta iniciativa busca sentar las bases técnicas, económicas y medioambientales para la modernización de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) del municipio", ha recordado Serrano.

El proyecto nace con la vocación de planificar una gestión del agua puntera, basándose en la obtención de datos precisos y en el diseño de un modelo de futuro altamente sostenible.

"Con este contrato, Zaragoza da un paso firme hacia la transición ecológica de sus infraestructuras hidráulicas, asegurando que la ciudad esté preparada para crecer de manera sostenible, protegiendo sus recursos naturales y optimizando el coste para los ciudadanos", ha resumido el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda.

SEIS OBJETIVOS

En concreto, el contrato persigue la consecución de seis objetivos fundamentales. Por un lado, una radiografía integral de las instalaciones. Se llevará a cabo un diagnóstico exhaustivo del estado real de las actuales EDAR, evaluando su vida útil restante y, sobre todo, su capacidad para adaptarse a las nuevas normativas europeas y nacionales.

En un segundo lugar, se busca la evaluación objetiva de alternativas. El proyecto incluye un riguroso análisis técnico-económico que permitirá comparar distintas opciones viables. Esta comparativa se realizará teniendo en cuenta tanto los tipos de procesos de depuración más innovadores como los costes reales de explotación asociados.

En tercer lugar, se definirá el nuevo modelo de depuración de la ciudad bajo criterios de vanguardia. Esto incluye la implantación de tratamientos terciarios y cuaternarios para mejorar la calidad del agua devuelta al medio, el objetivo de neutralidad energética de las plantas, una gestión sostenible y circular de los fangos, y la garantía de capacidad suficiente para absorber el crecimiento urbano e industrial proyectado para Zaragoza.

Los otros tres objetivos pasan por la búsqueda de la agilidad administrativa, para lo que la empresa redactora entregará al Ayuntamiento documentación completamente preparada para iniciar los trámites administrativos necesarios, sustentada en anteproyectos técnicos sólidos y plenamente justificados.

También habrá una hoja de ruta estratégica, con el diseño de un plan de acción para las inversiones futuras, priorizado un equilibrio de criterios técnicos, ambientales, económicos y de planificación urbanística. Y, por último, se proporcionará una previsión económica detallada, cuantificando de manera realista las necesidades de inversión para llevar a cabo esta transformación.

DISTINTAS FASES

Este contrato de análisis se dividirá en tres fases. "El objetivo es tener un diagnóstico a finales de 2026, un estudio de alternativas en la primavera de 2027 y la redacción de los anteproyectos para el último trimestre de 2027", ha ahondado Víctor Serrano.

Con el objetivo de garantizar una transición segura, eficiente y fundamentada, los trabajos se han estructurado en tres grandes fases totalmente interrelacionadas, que abarcarán desde el análisis sobre el terreno hasta la redacción de los anteproyectos finales.

La ejecución del contrato se desarrollará en una primera fase en la que se procederá al diagnóstico y caracterización técnica completa.

Es esta la etapa más extensa y técnica del proyectoy su objetivo es obtener una radiografía exacta de la situación actual. Para ello, se llevarán a cabo campañas analíticas exhaustivas del agua residual --evaluando desde nutrientes básicos hasta contaminantes emergentes-- y se examinará al detalle el estado de la obra civil de las plantas tras casi 35 años de funcionamiento, mediante ensayos no destructivos en hormigones y estructuras.

Además, en este paso se auditará el estado y obsolescencia de los equipos, los consumos energéticos y la viabilidad de incorporar energías renovables como biogás o la energía solar, entre otras.

También se modelizará la capacidad del sistema conjunto Almozara-Cartuja para cumplir con las nuevas normativas de vertido y se analizarán las últimas tecnologías de depuración disponibles en el mercado --MBR, MBBR, oxidaciones avanzadas--, evaluando su encaje según los condicionantes urbanísticos y ambientales de la ciudad.

En una segunda fase se procederá al estudio de alternativas y selección de la solución óptima. Con los datos recopilados en la primera fase, se abrirá el proceso de toma de decisiones. Se evaluarán de forma objetiva todas las opciones viables.

Así, se puede optar por ampliar y renovar las EDAR actuales, construir nuevas instalaciones o plantear soluciones combinadas. La elección de la alternativa final, aseguran desde el consistorio, no será arbitraria, sino que se apoyará en un riguroso Análisis Multicriterio (AMC), estudios de coste-beneficio y análisis de riesgos.

TERCERA FASE PARA CONCRETAR LA OPCIÓN ESCOGIDA

Una vez seleccionada la solución de depuración óptima que sustituirá o mejorará el sistema actual, se redactarán estudios detallados de inundabilidad (evaluando zonas de flujo y periodos de retorno) y estudios de impacto ambiental que incluirán todas las medidas correctoras necesarias.

En una tercera fase se abordarán los anteproyectos y la documentación para trámites administrativos. Será el momento de aterrizar la solución elegida en documentos técnicos y económicos, listos para iniciar los trámites legales y administrativos.

Esta etapa incluye la entrega de los anteproyectos completos, dotados de memoria técnica, dimensionamiento hidráulico y de proceso, modelizaciones, estudios geológicos y geotécnicos, planos constructivos y un presupuesto estimado realista.

Asimismo, se adjuntará el estudio básico de seguridad y salud, dejando el proyecto completamente preparado para sus futuras fases de licitación y ejecución.

A través de este enfoque metódico en tres fases, Zaragoza asegura que las futuras inversiones en materia de ciclo integral del agua respondan a criterios estrictamente técnicos, ambientales y económicos, garantizando infraestructuras resilientes y preparadas para los desafíos del mañana.

Para Serrano, se trata de tener "una estrategia" y ir dando pasos "serios y firmes" hacia la construcción de una nueva depuradora. Un propósito que, defiende, "tiene que ver también con presentar los proyectos ante otras administraciones, en concreto el Ministerio, para que como ha ocurrido con otras ciudades el Gobierno de España ayude a la construcción de la nueva depuradora".

Porque, según apunta el consejero municipal, "Zaragoza es una excepción en el conjunto de la depuración de aguas en España, ya que es la única gran ciudad que ha tenido que pagar a pulmón, con el bolsillo de todos sus vecinos, las depuradoras existentes".