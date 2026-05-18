La capital aragonesa se vuelca con 'Turandot', la gran ópera con la que el Auditorio clausura la temporada

La Orquesta Reino de Aragón clausura el gran ciclo anual con la última ópera de Puccini, estrenada en 1926 en La Scala con el tenor aragonés Miguel Fleta como protagonista - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ópera volverá a sonar a gran escala en Zaragoza el próximo mes de junio con una producción inédita de 'Turandot' que convertirá la Sal Mozart del Auditorio Princesa Leonor en el epicentro cultural de la ciudad durante cuatro noches. Del 18 al 21 de junio, la Orquesta Reino de Aragón (ORA) clausurará la XXXI Temporada de Grandes Conciertos con la última y monumental obra de Giacomo Puccini, coincidiendo además con el centenario de su estreno mundial.

La presentación oficial de esta producción ha tenido lugar este lunes, 18 de mayo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, con la participación de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el director del Auditorio, Miguel Ángel Tapia; y el director general de la Orquesta Reino de Aragón, Sergio Guarné.

La propuesta llegará fuera de abono y contará con más de 200 artistas sobre el escenario entre orquesta, coro, solistas y equipo técnico, en lo que desde la organización definieron como una de las producciones líricas más ambiciosas celebradas en la historia del Auditorio.

"Queríamos cerrar la primera temporada de grandes conciertos del Auditorio Princesa Leonor conm una celebración especial y no podía haber mejor elección que 'Turandot', coincidiendo con el centenario de sus estreno", ha destacado Sara Fernández, quien a su vez ha subrayado "la magnífica respuesta del público" a una temporada que ha consolidado el resurgir cultural del Auditorio tras los años más complicados de la pandemia.

La consejera ha recordado también el vínculo histórico que une esta obra con Aragón. Turandot se estrenó el 25 de abril de 1926 en el Teatro alla Scala de Milán bajo la dirección de Arturo Toscanini y con el tenor aragonés Miguel Fleta interpretando el papel protagonsita de Calaf, un hecho que convierte esta producción zaragozana en un homenaje directo a una de las grandes figuras líricas de la historia de España.

UNA PRODUCCIÓN HISTÓRICA PARA ZARAGOZA

Miguel Ángel Tapia ha definido el proyecto como "una oportunidad única" para disfrutar de la ópera "en las mejores condiciones que se puede ver en esta ciudad". El director del Auditorio ha insistido en que el montaje supone un paso más en la consolidación internacional del recinto cultural zaragozano.

"Llevamos 32 años haciendo una programación internacional y compitiendo con grandes auditorios europeos. Después de la pandemia hemos vivido un auténtico resurgir y este año hemo alcanzado récord histórico de abonos y ventas", ha señalado.

Tapia ha puesto especialmente el acento en el despliegue artístico y técnico de la producción. "Hablamos de una orquesta de más de 80 músicos, un coro de otros 80 integrantes, un vestuario impecable, iluminación espectacular y una puesta en escena magnífica. Es una ópera de gran formato", ha asegurado.

Aunque ha reconocido que Zaragoza no dispone de un teatro de Ópera al uso, ha defendido que la Sala Mozart puede albergar producciones de primer nivel adaptadas al espacio. "El público va a darse cuenta de que sí podemos ofrecer grandes montajes operísticos en esta ciudad", ha afirmado.

Además, ha reivindicado la deuda histórica de Zaragoza con Miguel Fleta. "Puccini pensó en él para el papel de Calaf. Fue el tenor favorito del compositor y uno de los más importantes del punto en los años veinte. Zaragoza debía esta conmemoración", ha añadido.

UN ELENCO INTERNACIONAL PARA UNA GRAN PRODUCCIÓN

Por su parte, Sergio Guarné ha calificado esta 'Turandot' como la ópera más importante que se ha celebrado en la historia del Auditorio" y ha explicado que el proyecto ha requerido casi diez días completos de trabajo técnico y artístico en Zaragoza.

La producción cuenta con la colaboración de la Fundació Òpera Catalunya, una de las instituciones líricas más relevantes del panorama nacional, que aportará escenografía, vestuario y atrezzo. "Queremos rodearnos de los mejores y generar sinergias entre instituciones culturales potentes", ha indicado Guarné.

La dirección musical correrá a cargo de Ricardo Casero, director titular de la ORA, mientras que la dirección escénica estará firmada por Emilio López, actualmente vinculado a importantes producciones operísticas nacionales. La dirección coral recaerá en Igor Tantos e Isabel Solano.

El reparto estará encabezado por un doble elenco internacional para afrontar las cuatro funciones consecutivas. Las sopranos Maribel Ortega e Ingegjerd Bagoien Moe interpretarán a Turandot, mientras que los tenores Jihoon Park y Max Jota asumirán el papel de Calaf.

Guarné ha destacado especialmente la presencia del coreano Jihoon Park, al que ha definido como "uno de los grandes tenores internacionales del momento", con agenda en algunos de los teatros europeos más prestigiosos.

El personaje de Liú será interpretado por Angelina Akhmedova, procedente del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, y por la soprano española Verónica Tello, ya conocida por el público zaragozano tras participar en 'La Bohème'.

El reparto se completa con nombres como Rubén Amoretti, Isaac Galán, Jorge Juan Morata, Jorge Franco, Javier Agulló y Jorge Tello, junto al Coro Amici Musicae y la propia Orquesta Reino de Aragón.

CULTURA, TURISMO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Durante la presentación, los responsables han insistido en el impacto cultural y económico que supone una producción de estas dimensiones para Zaragoza. "La ópera genera industria, turismo y dinamización cultural", ha defendido Guarné.

El director general de la ORA ha remarcado también que la representación contará con sobretítulos, facilitando así el acceso del público general a una de las grandes obras maestras del repertorio operístico universal.

'Turandot' narra la historia de una princesa china que obliga a sus pretendientes a resolver tres enigmas mortales para conseguir su mano. El príncipe Calaf logra superarlos, pero propone un nuevo desafío: si Turandot descubre su nombre antes del amanecer, podrá condenarlo a muerte. La obra incluye además una de las arias más célebres de la historia de la música, 'Nessun dorma'.

Las funciones tendrán lugar los días 18, 19, 20 y 21 de junio a las 19.30 horas en la Sala Mozart del Auditorio Princesa Leonor. Las entradas ya están disponibles en la web del Auditorio, taquillas y cajeros Ibercaja, con precios entre 35 y 75 euros.