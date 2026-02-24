La capital de las Cinco Villas reúne a ilustradores y diseñadores en la primera edición de Ilustra Ejea

Ilustra Ejea convoca a ilustradores, editores y diseñadores para poner en valor el trabajo de la ilustración en la cadena de valor del libro - EUROPA PRESS

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

Ejea de los Caballeros reunirá a ilustradores, diseñadores, escritores y editores en la primera edición de 'Ilustra Ejea'. Tendrá lugar del 16 al 19 de abril en el Museo Etnográfico Aquagraria, donde se organizarán varias conferencias, talleres y mesas redondas para poner en valor la cultura del territorio y el trabajo del ilustrador. Todas las actividades serán gratuitas y enfocadas para todos los públicos.

Ilustra Ejea incluirá talleres y mesas redondas sobre diseño editorial e inteligencia artificial, encuentros interprofesionales de la cadena de valor del libro y finalizará con una exposición colectiva abierta al público, que reunirá los trabajos desarrollados durante las jornadas. El objetivo de la cita es el de fortalecer el vínculo entre palabra e imagen, poniendo énfasis en la ilustración como narración, interpretación y acompañamiento de los libros.

La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero; el subdirector general del libro, del cómic y la lectura del Ministerio de Cultura, Jesús González; y la presidenta de la Asociación España Creativa, Belén Elisa Díaz, han presentado los detalles del evento en la sede de la DPZ.

Ahora se abre la la convocatoria para que ilustradores, editores y diseñadores puedan asistir a la cita. Ilustra Ejea cuenta ya con destacados nombres del sector como Alberto Gamón, Eduardo Baamonde, Ernesto Navarro y Juan Carlos Mestre.

La feria comenzará el 16 de abril con la Crónica Ilustrada de la Ciudad de Ejea, desde las 10.00 a las 19.00. Los ilustradores narrarán el territorio con sus diseños. Después, Alberto Gamón ofrecerá un taller al aire libre. El viernes 17 de abril será el turno de Eduardo Baamonde, con el taller de ilustración etnográfica y una conferencia por la tarde.

El sábado 18 de abril, Ernesto Navarro enseñará al público como Ilustrar la palabra, para después dar paso a la presentación de su libro. Por la tarde, tendrá lugar un taller sobre Inteligencia Artificial y Arte digital, en el que se abordarán temas como el problema del reemplazo por parte de la IA. Por último, para concluir la jornada se dispondrá una mesa redonda con la temática central de la cocreación en el sector editorial.

El último día, el domingo 19 de marzo, la jornada arrancará con un taller de diseño gráfico en portadas de libros y diseño editorial. En él se dará paso a que editores e ilustradores puedan trabajar en grupo y ambos conozcan sus trabajos y su estilo. Por la tarde, se abrirÁ la exposición con los trabajos realizados durante Ilustra Ejea, que se mantendrá abierta a todos los públicos durante los próximos días en el Museo Aquagraria.

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha explicado que "es una iniciativa rural y territorial que asienta la cultura en el territorio y esperan que perdure en el tiempo". Además, la edil ha añadido que "la finalidad de Ilustra Ejea es poner en valor y visibilizar el trabajo de los ilustradores, fundamental dentro de la cadena de valor del libro".

Por su parte, Belén Elisa Díaz ha subrayado que "es fundamental reivindicar el trabajo a mano del ilustrador, una profesión que cada día se está perdiendo. De este modo, durante las jornadas, los ilustradores narrarán el territorio con sus diseños, trabajarán codo con codo con editores y hablarán sobre los retos de la ilustración en los tiempos actuales".

El subdirector general del libro, Jesús González, ha expuesto que "desde el ministerio entienden los libros como un derecho y, por ello, el trabajo de los ilustradores es fundamental para aquellos que no tienen tantas facilidades en la lectura o no se defienden con el idioma. Sus trabajos permiten llegar a todo el mundo, acompañar al lector y explicar el contexto de las palabras".

Esta iniciativa surge de la mano de la Asociación España Creativa con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, y la ayuda del Ministerio de Cultura desde la Dirección General del Libro.