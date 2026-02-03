Carbó (CHA) reclama una mejor en el servicio de las Oficinas Comarcales Agroambientales

TERUEL 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno a las Cortes de Aragón por la circunscripción electoral de Teruel, Javier Carbó, ha reclamado una apuesta decidida por la mejora y dignificación del servicio que prestan las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAs) en el conjunto de las comarcas turolenses.

Carbó ha subrayado que estas oficinas son un pilar fundamental para el medio rural, ya que garantizan la cercanía de la administración pública aragonesa al sector agrícola y ganadero del territorio, especialmente en unas comarcas marcada por la dispersión geográfica y el reto demográfico.

En este sentido, el candidato recuerda que a lo largo de la pasada legislatura, tanto bajo gobiernos PP como Vox, como con el PP en solitario, se han producido problemas relacionados con la existencia de vacantes en algunos servicios, una situación que ha generado dificultades en la atención y en el funcionamiento ordinario de las OCAs.

"Defender Teruel también es asegurar que los servicios públicos lleguen con calidad y estabilidad a nuestras comarcas", señala Carbó, quien ha insistido en la necesidad de reforzar las OCAs como herramienta clave para el desarrollo rural, el acompañamiento al sector primario y la igualdad de oportunidades entre territorios.

El candidato ha concluido destacando que dignificar estos servicios no es solo una cuestión organizativa, sino un compromiso con quienes viven y trabajan en el medio rural turolense y con el futuro de nuestro territorio.