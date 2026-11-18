Carlos Hipólito protagoniza 'Largo viaje hacia la noche' en el Teatro Principal. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá del 19 al 22 de noviembre 'Largo viaje hacia la noche', la obra maestra de Eugene O'Neill, dirigida por Ernesto Caballero y protagonizada por Carlos Hipólito, Mapi Sagaseta, Álex Villazán y Nicolás Illoro. Las funciones tendrán lugar el jueves 19, viernes 20 y sábado 21, a las 20.00 horas, y el domingo 22 a las 19.00 horas.

Una producción de Astrea Teatro y Ágora que lleva de nuevo a escena uno de los grandes textos autobiográficos de la dramaturgia contemporánea y que supone, además, un singular viaje de ida y vuelta para Carlos Hipólito y Ernesto Caballero.

En 1988, un joven Carlos Hipólito interpretó a Edmund Tyrone en el montaje de 'Largo viaje hacia la noche' estrenado en el Teatro Español de Madrid y dirigido por William Layton y Miguel Narros. Casi cuatro décadas después, el actor vuelve a la familia Tyrone, esta vez para encarnar al padre, James Tyrone, bajo la dirección de Ernesto Caballero, que asistió como espectador a aquella producción.

Aquel montaje dejó una profunda huella en ambos. En Hipólito, que comenzaba entonces su trayectoria como actor; y en Caballero, que descubrió la obra desde el patio de butacas. Después de trabajar juntos en 'El proceso', de Kafka, actor y director vuelven a encontrarse ahora ante O'Neill, casi cuarenta años después, para recorrer de nuevo un texto que inevitablemente adquiere otros significados con el paso del tiempo.

UNA FAMILIA FRENTE A SUS FANTASMAS

La acción de 'Largo viaje hacia la noche' transcurre durante un único día de verano en la casa junto al mar de la familia Tyrone. Allí, James, un veterano actor marcado por el miedo a la pobreza; su esposa, Mary, atrapada en una adicción que la consume; y sus hijos, Jamie y Edmund, se enfrentan a una convivencia atravesada por el amor, la enfermedad, la culpa y el resentimiento.

O'Neill convirtió su propia historia familiar en materia teatral para construir un texto de enorme intimidad y, al mismo tiempo, de alcance universal.

El dramaturgo estadounidense, Premio Nobel de Literatura en 1936 y ganador de cuatro premios Pulitzer, escribió 'Largo viaje hacia la noche' como un retrato amargo de su propia familia. La obra está considerada su pieza maestra y una de las cumbres del teatro contemporáneo.

En manos de Ernesto Caballero y de sus cuatro intérpretes, la familia Tyrone vuelve al escenario para enfrentarse a una pregunta que atraviesa toda la obra: qué ocurre cuando un grupo humano insiste en permanecer unido sin compartir un futuro.

Amor y resentimiento, dependencia, enfermedad, miedo, memoria y culpa conviven a lo largo de una jornada en la que cada miembro de la familia trata de escapar de sus propios fantasmas mientras permanece irremediablemente ligado a los demás.

CARLOS HIPÓLITO: DE HIJO A PADRE, 38 AÑOS DESPUÉS

Este montaje tiene un significado especial en la trayectoria de Carlos Hipólito. En 1988 tenía 32 años cuando se puso en la piel de Edmund, el hijo menor de los Tyrone y el personaje en el que O'Neill volcó buena parte de su propia experiencia. En 2026 regresa a la misma casa, pero ocupa otro lugar dentro de ella: el de James Tyrone, el padre.

Ese tránsito de hijo a padre convierte su regreso a "Largo viaje hacia la noche" en algo más que el reencuentro de un actor con uno de los grandes títulos de su carrera: supone volver al mismo texto desde otro momento de la vida y desde la mirada de otra generación.

Hipólito es uno de los intérpretes más reconocidos de la escena española. Actor desde 1978, acumula más de cuatro décadas de trabajo en teatro, cine y televisión y más de cuarenta galardones, entre ellos tres Premios Max al mejor actor protagonista, ocho premios de la Unión de Actores, el Premio Valle-Inclán y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Junto a él, Mapi Sagaseta interpreta a Mary Tyrone. Actriz y bailarina con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro, Sagaseta ha trabajado en montajes como "Macbeth", dirigida por Alfredo Sanzol, 'Rita' o 'La mentira'.

Completan la familia Álex Villazán, Premio de la Unión de Actores y Actrices como mejor actor revelación por 'El curioso incidente del perro a medianoche', y Nicolás Illoro, reconocido como Mejor Actor en la Mostra de Teatre de Barcelona y que ya trabajó a las órdenes de Caballero en 'Orestíada'.

ERNESTO CABALLERO DIRIGE EL REGRESO A O'NEILL

Al frente del montaje se encuentra Ernesto Caballero, Premio Max, Premio Valle-Inclán y Premio ADE, además de Caballero de las Artes y las Letras de Francia. Director del Centro Dramático Nacional entre 2012 y 2019, Caballero ha llevado a escena títulos como 'Auto', 'La autora de Las Meninas', 'Reina Juana', 'Viejo amigo Cicerón' o 'La gramática'.

Su relación con 'Largo viaje hacia la noche' se remonta también a aquel montaje de 1988 dirigido por William Layton y Miguel Narros. Caballero lo vivió entonces como espectador; Hipólito, desde el escenario. Treinta y ocho años después, ambos confluyen de nuevo alrededor de la obra de O'Neill.

La producción cuenta además con Paco Azorín en el diseño de escenografía, José Cobo en el diseño de vestuario, Bastian Iglesias en la composición del espacio sonoro, Pablo Quijano como ayudante de dirección y Karina Garantivá en la dirección de producción.

Con esta producción, Ágora continúa una línea de trabajo en la que la tradición teatral dialoga con los lenguajes contemporáneos y en la que intérpretes de larga trayectoria comparten escenario con nuevas generaciones.

La productora, fundada por Ernesto Caballero y Karina Garantivá, desarrolla su actividad en torno al estudio, la investigación y la producción escénica y es responsable de la compañía Teatro Urgente.