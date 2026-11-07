Carlos Martín Montañés recibe el Premio Internacional UNESCO-Guinea Ecuatorial de investigación en Ciencias de la Vida

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martín Montañés, ha recibido el Premio Internacional UNESCO-Guinea Ecuatorial de Investigación en Ciencias de la Vida por su desarrollo de la nueva vacuna de la tuberculosis, MTBVAC, en un acto celebrado este viernes en la sede de la institución en Paris.

La Universidad de Zaragoza celebra este reconocimiento internacional a su investigador y catedrático en Microbiología, Carlos Martín Montañés, ya que además es la primera vez que este premio en la categoría Ciencias de la Vida recae en un científico español.

"El reconocimiento de la UNESCO a Carlos Martín Montañés es un motivo de enorme orgullo para toda la Universidad de Zaragoza", ha destacado la rectora Rosa Bolea. "Estamos ante un logro científico de extraordinaria relevancia internacional, el desarrollo de una vacuna universal frente a la tuberculosis, fruto de una investigación realizada en nuestra Universidad. Es un ejemplo excepcional del talento de nuestros investigadores, de la fortaleza de la universidad pública y de nuestra capacidad para generar conocimiento que trasciende fronteras y puede contribuir a salvar millones de vidas. Sus éxitos son también los de toda la comunidad universitaria".

El premio reconoce la trayectoria científica de Carlos Martín Montañés y, especialmente, su destacada contribución al desarrollo clínico de la primera vacuna viva atenuada contra la tuberculosis derivada de Mycobacterium tuberculosis. La investigación ha alcanzado la fase III de evaluación clínica, un avance de especial relevancia en el marco de la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud para poner fin a esta enfermedad.

La distinción realza su compromiso con la cooperación científica internacional, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y la promoción de la equidad en salud, con especial atención a las necesidades sanitarias del continente africano.

"Es un premio importantísimo", ha reconocido emocionado el catedrático en Microbiología de la Universidad de Zaragoza, padre de la nueva vacuna de la tuberculosis, MTBVAC, candidata a sustituir a la actual que busca ser más efectiva en sus formas de transmisión respiratorias.

"Para nosotros es fundamental", ha expresado Carlos Martín. "Es el premio más importante que concede la UNESCO para trabajos en Ciencias de la Vida. Es un reconocimiento internacional a los valores que tenemos desde la Universidad de Zaragoza por crear una vacuna nueva contra la tuberculosis universal y accesible para las personas que más lo necesitan y esos valores, precisamente, se encuentran recogidos en los objetivos del desarrollo sostenible de la Unesco".

El reconocimiento sitúa a la investigación desarrollada desde la Universidad de Zaragoza en el escenario internacional de las ciencias de la vida y subraya el papel de la universidad pública en la generación de conocimiento orientado a responder a grandes desafíos globales y mejorar la calidad de vida de las personas.

"En la actualidad, la tuberculosis registra más de un millón de muertos al año, especialmente en África y Asia, para una enfermedad que es tratable con antibióticos, a los que tienen acceso, por lo que es necesario una vacuna universal, asequible a los países que más lo necesitan", ha recordado el catedrático aragonés.

Martín Montañés comparte este prestigioso galardón, en su décima edición, con otros dos científicos de reconocido prestigio internacional: la doctora Nancy Yuk-yu Ip, de China, y el profesor Adnane Remmal, de Marruecos. Los tres investigadores se reparten una dotación económica de 300.000 dólares y reciben la estatuilla 'Integración Tribal', obra del artista ecuatoguineano Leandro Mbomio Nsue.

El Premio Internacional UNESCO-Guinea Ecuatorial de Investigación en Ciencias de la Vida fue establecido en 2008 y distingue a investigadores, grupos e instituciones cuyas aportaciones científicas contribuyen de manera sobresaliente a mejorar la vida humana y al desarrollo sostenible.

En esta edición, el acto de entrega coincidió con la segunda convocatoria del Programa de Becas para Jóvenes Científicas Africanas, que ha reconocido los trabajos de las investigadoras Aude Christelle Ka'e, de Camerún, y Azizath Moussiliou, de Benín, en los ámbitos del VIH pediátrico y la malaria.

El acto se ha celebrado en la sede de la UNESCO en Paris, con la presencia del director general de la Unesco y el ministro de Universidades de Guinea Ecuatorial.