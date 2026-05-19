Carmen Rouco, de Vox, sustituye al 'popular' Fernando Ledesma como vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón

La nueva vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han elegido este martes, con 40 votos a favor --de PP y Vox-- y 27 en blanco --de toda la oposición--, a la diputada de Vox Carmen Rouco como nueva vicepresidenta primera de la Cámara, en sustitución del 'popular' Fernando Ledesma.

Este cambio es consecuencia del acuerdo entre PP y Vox para formar Gobierno en Aragón, que ha supuesto la cesión de tres consejerías --una de ellas con rango de vicepresidencia-- a los de Santiago Abascal, así como esta vicepresidencia del Parlamento y el senador autonómico que tradicionalmente ostentaban los 'populares', que ahora será para el parlamentario Javier Alonso.

Hasta el momento, Vox no tenía ningún puesto en la Mesa al no haber llegado a un acuerdo en el momento de la constitución de las Cortes, en la que resultó elegida presidenta la diputada del PP María Navarro, gracias también al voto en blanco de Aragón-Teruel Existe. En total, el Grupo Popular obtuvo tres puestos --Presidencia, Vicepresidencia primera, que ahora cede, y Secretaría primera-- y el Socialista, dos --Vicepresidencia segunda y Secretaría segunda--.

La sesión ha comenzado con la intervención de la portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, quien ha propuesto a Rouco como candidata a la Vicepresidencia primera. A continuación, los diputados han votado mediante la introducción de papeletas en una urna.

Rouco es funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde 1984. Fue diputada autonómica en la anterior legislatura y, de 2019 a 2023, fue concejala en el Ayuntamiento de Zaragoza.