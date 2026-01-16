Carolina Durante, La Casa Azul, Repion y La Paloma encabezan el cartel del Festival de Música Independiente de Zaragoza

Presentación del XXIV FIZ - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Carolina Durante, La Casa Azul, Repion y La Paloma encabezan el cartel del XXIV Festival de Música Independiente de Zaragoza (FIZ), que se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio el fin de semana previo a las fiestas del Pilar, el sábado 26 de septiembre de 2026.

Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, este evento cultural ha puesto a la venta un cupo de entradas al precio de 30 euros, que están disponibles desde este viernes, 16 de enero, en los cajeros Ibercaja, en 'www.ibercaja.es' y en la web de 'fizfestival.com'.

Carolina Durante, formado por Diego, Martín, Mario y Juan, están en un momento "estelar". Los cuatro jóvenes madrileños que conforman la banda, vuelven al FIZ con 'Elige tu propia aventura', su último disco, que cuenta con una colaboración con la artista Rosalía.

También regresa al escenario del FIZ La Casa Azul. El proyecto de Guille Milkyway mezcla sintetizadores y melodías pegadizas con una característica sensibilidad pop.

Por primera vez se suman al cartel las hermanas Marina y Teresa Iñesta, el dúo detrás del nombre de Repion. Tras colaborar con artistas de la talla de Xoel López, Amaral o La M.O.D.A. --con No te necesito para ser feliz--, un auténtico himno indie, el dúo ha mejorado en su directo.

La Paloma completa este primer adelanto del cartel. Este trío madrileño, que se confirma como una de las bandas más originales del rock nacional actual. La banda alterna pop adictivo y potencia instrumental, y sus directos son una mezcla de precisión y desbordamiento.

"PEQUEÑO GRAN FESTIVAL"

El director artístico del FIZ, Albert Salmerón, ha explicado que el panorama de festivales de la música en directo en España ha cambiado de formas significativa. Han entrado los fondos de inversión extranjeros y grupos multinacionales, pero "seguimos algunas empresas españolas, que creo que es algo que hay que destacar y resaltar y que hay que proteger y poner en valor, por qué no", ha apostillado.

Salmerón ha reconocido que en ese panorama tan cambiante" no es fácil sobrevivir como festival", pero ha dejado claro que el FIZ es una cita "imprescindible en el panorama nacional, que ha pasado a formar parte del imaginario cultural y hasta emocional de Zaragoza" al argumentar que en estos casi 25 años mucha gente y un par de generaciones han ido visitando el festival.

En rueda de prensa, Salmerón ha comentado que el FIZ es un festival pequeño, "no se puede negar", pero "se podría decir que es un pequeño gran festival", que va mucho más allá de su tamaño.

Como ejemplo de esta apreciación ha citado la venta a ciegas de este pasado jueves, que revela que hay una "comunidad fiel de seguidores que se identifica con lo que hace el festival, porque es un festival que en estos 25 años sigue siendo reconocible, sigue fiel a sus raíces, al mismo tiempo ha evolucionado, no nos hemos quedado ahí anclados".

El FIZ es un festival que ha evolucionado, pero tiene un criterio muy claro y que se puede identificar, ha zanjado el director artístico.