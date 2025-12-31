Carpi (PSOE) afirma que "la mala gestión sanitaria del PP anula Barbastro y colapsa Huesca"

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Alto Aragón exige al Gobierno de Azcón "que rectifique en su empeño por desmontar el Hospital de Barbastro". En los últimos días, según ha explicado el diputado socialista en las Cortes de Aragón Iván Carpi "no había camas disponibles para nuevos ingresos hospitalarios, se han dejado de programar operaciones y ayer se dio orden a las ambulancias urgentes para que fueran directamente a Huesca, sin parar en Barbastro. Es algo gravísimo". Carpi ha aseverado que "la mala gestión del PP anula Barbastro y colapsa Huesca".

A juicio del parlamentario socialista, Barbastro y Huesca "sufren las consecuencias de la falta de planificación y la desastrosa gestión del Partido Popular. Exigimos que rectifiquen, que devuelvan la dignidad al centro barbastrense y atiendan las peticiones de los profesionales sanitarios de la provincia. Están abandonados por la estela privatizadora de Azcón".

Carpi ha recordado que "hace escasas horas, la presión social ha hecho que el Gobierno de Azcón rectificara su decisión de trasladar la UVI móvil de Jaca esta noche para llevarla a Formigal, a las campanadas que ha organizado una empresa privada. Eso, por muy acostumbrados que estemos a verlo en la política de Azcón, no podemos permitirlo. El Partido Popular pretendía dejar desatendida a una ciudad y a una comarca que tienen el mayor número de segundas residencias del Alto Aragón, además de la alta ocupación hotelera de estos días".

La presión social, ha señalado el diputado socialista, "también hizo que los recortes que habían planteado en Urgencias del Hospital San Jorge no se vayan a llevar a cabo. Estaban previstos para mediados de enero, pero las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en Huesca hicieron cambiar de opinión a Azcón".

"Lo triste" para Carpi, es que "en Barbastro, nos concentramos miles de ciudadanos hace unos meses exigiendo completar las plantillas para agilizar las vergonzosas demoras en algunas especialidades, entre ellos estaban el presidente provincial y el alcalde de Barbastro, ambos del Partido Popular, y ni eso ha hecho que Azcón ceje en su empeño de desmantelar este hospital".

"¿Qué más tiene que pasar para que esto cambie? La provincia de Huesca, los altoaragoneses no podemos consentir que los recortes, los amiguismos y las privatizaciones estén acabando con uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. La sanidad pública es una de las joyas de la corona y Azcón la está desgastando hasta hacerla añicos", ha concluido Carpi.