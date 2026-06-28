La carretera provincial ZP-2205 entre Gelsa y Alborge, cortada por obras del 30 de junio al 3 de julio

Cartel de aviso del corte de la ZP-2205 por obras del 30 de junio al 3 de julio. - DPZ

ZARAGOZA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera ZP-2205 entre las localidades zaragozanas de Gelsa y Alborge permanecerá cortada al tráfico por obras durante tres días, entre el 30 de junio y el 3 de julio, según ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza.

Los trabajos llevados a cabo por la DPZ se desarrollarán en el tramo entre los puntos kilométricos 11,200 --glorieta acceso a Alforque-- y el 16,200 --intersección ZP-2305 en Alborge--. Los trabajos van a consistir en la mejora del firme.

Las obras se desarrollarán durante el horario laboral, de 8.00 a 19.00 horas aproximadamente y el tráfico se reestablecerá cuando finalicen los trabajos sin previo aviso.